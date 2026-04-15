خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبویان در تشریح مذاکرات اسلام آباد مطرح کرد:

ارتباط مستقیم میدان و دیپلماسی در مذاکرات اسلام‌آباد

کد خبر : 1773660
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیات مذاکره کننده ایرانی گفت که در طول مذاکرات ۲۱ ساعته در پاکستان، هماهنگی کامل و ارتباط مستقیم بین میدان و دیپلماسی برقرار بود.

به گزارش ایلنا،سید محمود نبویان در حساب شخصی خود  در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد نوشت:

در طول مذاکرات ۲۱ ساعته در پاکستان،‌ هماهنگی کامل و ارتباط مستقیم بین میدان و دیپلماسی برقرار بود که می‌توان به اخطار و تهدید مذاکره‌کنندگان ایرانی به طرف آمریکایی برای دور کردن ناو رزم دشمن اشاره کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار