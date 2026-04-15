نبویان در تشریح مذاکرات اسلام آباد مطرح کرد:
ارتباط مستقیم میدان و دیپلماسی در مذاکرات اسلامآباد
کد خبر : 1773660
عضو هیات مذاکره کننده ایرانی گفت که در طول مذاکرات ۲۱ ساعته در پاکستان، هماهنگی کامل و ارتباط مستقیم بین میدان و دیپلماسی برقرار بود.
به گزارش ایلنا،سید محمود نبویان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به مذاکرات اسلامآباد نوشت:
در طول مذاکرات ۲۱ ساعته در پاکستان، هماهنگی کامل و ارتباط مستقیم بین میدان و دیپلماسی برقرار بود که میتوان به اخطار و تهدید مذاکرهکنندگان ایرانی به طرف آمریکایی برای دور کردن ناو رزم دشمن اشاره کرد.