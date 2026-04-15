بازدید تهران از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران

به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به صورت سرزده از شعب بازپرسی و تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران بازدید به عمل آورد.

دادستان تهران در جریان این بازدید، ضمن نظارت بر روند خدمات‌رسانی به مراجعان قضایی، اظهار داشت: با عنایت به حضور همه‌جانبه ملت بزرگ ایران در تمامی عرصه‌ها و حمایت پایدار ایشان از نظام مقدس جمهوری اسلامی، دادستانی موظف است به نحو احسن به مطالبات و امورات قضایی مردم رسیدگی کرد. دادستانی تهران به صورت مستمر و شبانه‌روزی بر عملکرد نواحی دادسرا نظارت داشته و پیگیری مطالبات مردمی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: مراجعان اطمینان داشته باشند که با حضور مداوم همکاران قضایی، اداری و تلاش‌های شبانه‌روزی ایشان، روند رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قضایی بدون وقفه تداوم خواهد یافت.

در حاشیه این بازدید، علی صالحی با حضور در جمع همکاران قضایی و اداری دادسرا، ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست محترم قوه قضاییه، از نزدیک نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، فرآیند‌های اداری و پاسخگویی به مردم بررسی نمود و دستورات و رهنمود‌های لازم را به مدیران، قضات و پرسنل ابلاغ کرد.