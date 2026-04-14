به گزارش ایلنا، متن نامه آیت‌الله نوری همدانی به پاپ لئون چهاردهم رهبر عالی کاتولیک جهان به شرح زیر است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جناب پاپ لئون چهاردهم رهبر عالی کاتولیک‌های جهان

سلام خدای بزرگ، عادل و آگاه بر شما و بر همه صداهای شجاع، صالح و مصلح در مقابل ظلم و ستم‌های نابحق جاری بر مظلومان جهان از جمله ملت مظلوم ایران، لبنان و فلسطین.

بی‌شک موضع‌گیری شجاعانه شما در مقابل استکبار آمریکا و فاسد صهیونیزم، از لازم‌ترین موضوع‌گیری‌ها بود که نام و رفتار شما را ثبت جهانی و جاودان خواهد کرد.

این موضع نشان داد که همیشه تاریخ هستند عالمان فهیمی از ادیان پاک الهی که از انسانیت و حقوق انسانی دفاع کنند هر چند برای آنها گران تمام شود.

ما به نوبه خود از موضع‌گیری به حق شما به عنوان رهبر محترم کاتولیک های جهان و حامل دعوت عیسی مسیح (سلام اللّه علیه) تشکر می‌کنیم. روشن است آنچه شما بیان کردید در عمیق‌ترین لایه‌های نصوص دینی اسلام، وجود دارد.

به امید شکل گیری ائتلاف جهانی پیروان ادیان بر اساس تعالیم انبیاء الهی و در سایه ظهور صالح و مصلح کل.