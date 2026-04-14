خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامه آیت‌الله نوری همدانی به پاپ لئون چهاردهم

نامه آیت‌الله نوری همدانی به پاپ لئون چهاردهم
کد خبر : 1773371
لینک کوتاه کپی شد.

یک مرجع تقلید پس از توهین رئیس جمهور آمریکا پاپ لئون  چهاردهم در نامه‌ای وی نوشت : رهبر عالی کاتولیک جهان بی‌شک موضع‌گیری شجاعانه شما در مقابل استکبار آمریکا و فاسد صهیونیزم، از لازم‌ترین موضوع‌گیری‌ها بود که نام و رفتار شما را ثبت جهانی و جاودان خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، متن نامه آیت‌الله نوری همدانی به پاپ لئون چهاردهم رهبر عالی کاتولیک جهان به شرح زیر است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

جناب پاپ لئون چهاردهم رهبر عالی کاتولیک‌های جهان

سلام خدای بزرگ، عادل و آگاه بر شما و بر همه صداهای شجاع، صالح و مصلح در مقابل ظلم و ستم‌های نابحق جاری بر مظلومان جهان از جمله ملت مظلوم ایران، لبنان و فلسطین.

بی‌شک موضع‌گیری شجاعانه شما در مقابل استکبار آمریکا و فاسد صهیونیزم، از لازم‌ترین موضوع‌گیری‌ها بود که نام و رفتار شما را ثبت جهانی و جاودان خواهد کرد.

این موضع نشان داد که همیشه تاریخ هستند عالمان فهیمی از ادیان پاک الهی که از انسانیت و حقوق انسانی دفاع کنند هر چند برای آنها گران تمام شود.

ما به نوبه خود از موضع‌گیری به حق شما به عنوان رهبر محترم کاتولیک های جهان و حامل دعوت عیسی مسیح (سلام اللّه علیه) تشکر می‌کنیم. روشن است آنچه شما بیان کردید در عمیق‌ترین لایه‌های نصوص دینی اسلام، وجود دارد.

به امید شکل گیری ائتلاف جهانی پیروان ادیان بر اساس تعالیم انبیاء الهی و در سایه ظهور صالح و مصلح کل.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار