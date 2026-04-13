گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قطر

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر عصر امروز دوشنبه به صورت تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات منطقه به‌ویژه مذاکرات ایران - آمریکا در اسلام‌آباد و تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان را تشریح کرد.

عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که در عرصه دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود با قاطعیت عمل کرده است، با رویکردی مسئولانه وارد روند دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی خود و حفاظت از صلح و امنیت منطقه‌ای شد.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر حمایت این کشور از تداوم تلاش‌های میانجیگرانه برای پایان دادن به جنگ تاکید کرد.

