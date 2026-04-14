فضل‌الله رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا مصوبه اسفندماه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران تاکنون ابلاغ نشده است، عنوان کرد: درباره عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران باید بگویم بخشنامه‌اش در دست اقدام است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل این عدم ابلاغ برگزاری جلسات در بحث بیمه بیکاری کارگران است و به زودی رفع مشکل خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی و حملات دشمنان به واحدهای تولیدی بسیاری از کارگران که در کارگاه‌های تولیدی کار می‌کردند، امروز با مشکل روبه‌رو هستند چراکه کارگاه‌های آن‌ها آسیب دیده است، بنابراین بحث بیمه بیکاری این کارگران مطرح است و جلسات کارشناسی را تشکیل می‌دهند تا موضوع را حل کنند.

رنجبر درباره اینکه با توجه به اینکه این مصوبه تاکنون ابلاغ نشده است افزایش حقوق کارگران در سال جدید چگونه خواهد بود، گفت: فکر می‌کنم نتوانند الان فروردین ماه را اعمال کنند اما دقیق نمی‌دانم و جزئیات در این خصوص را وزارت کار باید بیان کنند.

وی ادامه داد: آنچه که در جلسه با وزیر کار درخصوص دلیل چنین شرایطی مطرح شد، این بود که گفتند جلسات کارشناسی را تشکیل می‌دهیم و رفع مشکل می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، پیش از این میثم ظهوریان، نماینده مجلس در مطلبی مدعی شد: متاسفانه مطلع شدم سازمان برنامه و یک جریان افراطی اقتصادی در دفتر رییس جمهور با سو استفاده از شرایط جنگی مانع ابلاغ مصوبه اسفندماه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران شده‌اند.

