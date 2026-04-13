نصری:
ترامپ می خواهد کشورها را وادار کند نفت آمریکا را با هر قیمت و هر مقداری که او تعیین میکند، خریداری کنند
یک کارشناس حقوق بینالملل در شبکه ایکس با اشاره به خاطره ترامپ در مارالاگو نوشت: نقشه این است نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را مسدود کند، ۲۰ درصد از نفت جهان را قطع کند و کشورها را وادار کند نفت آمریکا را با هر قیمت و هر مقداری که او تعیین میکند، خریداری کنند.
به گزارش ایلنا، رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل در شبکه ایکس نوشت: به نظر میرسد ترامپ فکر میکند همان کاری که در مارالاگو انجام داد، در ژئوپلیتیک هم به همان شکل جواب میدهد.
او در کتابش با افتخار تعریف میکند زمینی را درست مقابل عمارت مارالاگو خرید و تهدید کرد ساختوساز عظیمی در آنجا انجام دهد که برای همیشه منظره اقیانوس را برای صاحب عمارت از بین ببرد. از این طریق خریداران را ترساند و در نهایت خودش ملک را به قیمتی ناچیز تصاحب کرد.
حالا هم نقشه این است نیروی دریایی آمریکا تنگه هرمز را مسدود کند، ۲۰ درصد از نفت جهان را قطع کند و کشورها را وادار کند نفت آمریکا را با هر قیمت و هر مقداری که او تعیین میکند، خریداری کنند.
باجگیری محض!