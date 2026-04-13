پیام تسلیت حاجی میرزایی در پی درگذشت آیت الله موسوی تبریزی

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در پیامی با تسلیت درگذشت آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی(ره)، دبیر فقید مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی تصریح کرد: این چهره برجسته حوزه‌ علمیه قم، با نقش آفرینی موثر در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی، در زمره عالمانی بود که علم را با عمل و دانش را با مسئولیت اجتماعی در آمیخت و در مقاطع حساس، با صراحت، استقامت و پایبندی به اصول، در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی گام برداشت.

متن پیام تسلیت رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است :

انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی(ره)، دبیر فقید مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه موجب تأثر و اندوه شد.

این چهره برجسته حوزه‌ علمیه قم، با نقش آفرینی موثر در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی، در زمره عالمانی بود که علم را با عمل و دانش را با مسئولیت اجتماعی در آمیخت و در مقاطع حساس، با صراحت، استقامت و پایبندی به اصول، در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی گام برداشت.

بی‌تردید، یاد و نام این مجاهد نستوه، در خاطر همه دوستداران، شاگردان و همه دلبستگان به مسیر روشن امام خمینی، زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

اینجانب، با ابراز همدردی، این مصیبت را به خاندان معزز، شاگردان ارجمند، جامعه حوزوی کشور و به‌ویژه مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله نوری همدانی تسلیت عرض می‌ کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم رحمت واسعه و همنشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان گرامی، صبر و بردباری مسئلت دارم. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور

