به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: درود بر همه کسانی که شجاعانه در برابر تجاوزگری و جنایت ایستاده‌اند؛ به‌ویژه مواضع انسانی جناب پدرو سانچز. جهان باید میان متجاوز و مدافع تفکیک قائل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه این پیام تاکید کرد: ایران بر اساس منشور ملل متحد، چیزی جز حقوق قانونی خود و دفاع از امنیت ملی در برابر دست‌اندازی و تروریسم دولتی نمی‌خواهد.

