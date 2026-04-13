در ایکس مطرح شد:
تقدیر عارف از مواضع نخستوزیر اسپانیا در قبال تحولات منطقه
معاون اول رئیسجمهور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر تجاوزگری، از مواضع دولت اسپانیا قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: درود بر همه کسانی که شجاعانه در برابر تجاوزگری و جنایت ایستادهاند؛ بهویژه مواضع انسانی جناب پدرو سانچز. جهان باید میان متجاوز و مدافع تفکیک قائل شود.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه این پیام تاکید کرد: ایران بر اساس منشور ملل متحد، چیزی جز حقوق قانونی خود و دفاع از امنیت ملی در برابر دستاندازی و تروریسم دولتی نمیخواهد.