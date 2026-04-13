بروجردی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
واکنشها به ادعای آمریکا درباره محاصره دریایی ایران/ ترامپ چه کاره است که پیشنهاد مدیریت ۵۰-۵۰ تنگه هرمز را میدهد؟ / واشنگتن در یک رسوایی تاریخی به سر میبرد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ترامپ پیشنهاد داده که مدیریت تنگه هرمز را بهصورت پنجاه-پنجاه تقسیم کنیم؛ تو اصلاً چهکاره منطقه هستی؟ تنگه هرمز متعلق به جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی هم در حال تدوین مقررات جدید است.
علاءالدین بروجردی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای دونالد ترامپ رئیس ژجمهور ایالات متحده مبنی بر محاصره دریایی ایران و بستن تنگه هرمز، گفت: ترامپ و آمریکا در همه عرصههای نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران شکست خوردهاند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: نماد قدرت نظامی آمریکا ناوهای هواپیمابر این کشور است که همه دنیا دیدند هر دو ناو هواپیمابر، با شلیک چند موشک کروز نیروی دریایی سپاه، مورد هدف قرار گرفتند و از منطقه دور شدند.
وی یادآور شد: کلیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه که در طول چند دهه با صرف صدها میلیارد دلار از پول کشورهای ضعیف مسلمان منطقه ایجاد شده بود، همگی در تیررس آفندی نیروهای مسلح ما قرار گرفتند و بسیاری از امکانات آن عملاً از بین رفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم ترامپ برای حمله به کشورمان بیان کرد: طراحی گسترده و پیچیدگی این جنگ با فرماندهی خود ترامپ صورت گرفت و اولین قربانی این طراحی هم ۱۲ نفر از ژنرالهای برجسته آمریکایی بودند که مخالف این طرح بودند و آنان را برکنار کردند و وزیر جنگ بیخرد ترامپ او را به این گرداب کشاند و شکست مفتضحانهای رقم خورد که بهحق، نام «طبس دو» بر این شکست نهاده شد که تعدادی از هواپیماهای ۳۳۰ و بالگردهای آنان عملاً نابود شد و مهمتر از آن، حیثیت آمریکا از بین رفت.
وی تاکید کرد: در عرصه سیاسی مشاهده کردیم که در سازمان ملل، دو عضو دائم یعنی چین و روسیه، قطعنامه آمریکا را که توسط بحرین ارائه شده بود، وتو کردند و در آنجا هم شکست خوردند. بسیاری از همپیمانان عضو ناتو آمریکا، به دنبال درخواست ترامپ برای همکاری آنان در جهت بازگشایی تنگه هرمز، صریحاً و رسماً دست رد به سینه ترامپ زدند؛ انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا که مواضع تندتری دارد، اعلام کردند که فضای کشورشان هم روی جنگندههای آمریکا بسته است.
بروجردی با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بیان کرد: به لحاظ اقتصادی هم با توجه به بالا رفتن قیمت نفت و حاملهای انرژی که در داخل خود آمریکا بحران اجتماعی جدی ایجاد کرده، وضعیت بسیار بدی دارند. بنابراین از همه عرصهها شکست خورده است و برای حفظ آبروی از دسترفته تلاش کرد که با در زمان مذاکرات اسلامآباد که به شکلی ناشیانهای و تحت عنوان شناورهای مربوط به عمان و تجاری با این ترفندهای بچهگانه، دو ناوشکن را عبور دهد، حتی اعلام کردند که عبور کردهاند، اما با اولتیماتوم و اخطار جدی نیروی دریایی ما ناگزیر شدند که بازگردند.
وی با بیان اینکه ترامپ در یک بلاتکلیفی و رسوایی تاریخی به سر میبرد و هر روز هم یک جملهای را بیان میکند، گفت: آخرین جمله این بود که «ایرانیها حق دارند مرگ بر آمریکا بگویند» بنابراین اعتبار خود را در کل جهان از دست داده و ما هم هیچ ارزشی برای صحبتهای او قائل نیستیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه اگر محاصره دریایی صورت گیرد ابزارهای ایران برای خنثیسازی این محاصره چیست، بیان کرد: بحث اینجاست که ابزارهای آمریکا چیست؟ ما که تنگه را در اختیار داریم، ابزار ما قدرت ماست. چندین نفتکش که فکر نمیکردند مسئله جدی است، هنگام حضور غیرقانونی آتش گرفتند و از بین رفتند.
وی تاکید کرد: آمریکاییها حتی جرأت ندارند ناوهای خودشان را بیاورند، ابزارهای ما بسیار مشخص است، ما گلوی اقتصاد آمریکا را گرفتهایم و فشار میدهیم و معتقدیم اصلاً ارتباطی به آنان ندارد که ترامپ پیشنهاد داده که مدیریت تنگه هرمز را بهصورت پنجاه-پنجاه تقسیم کنیم؛ تو اصلاً چهکاره منطقه هستی؟ تنگه هرمز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی هم در حال تدوین مقررات جدید است و برای عمان هم احترام قائلیم که در آن سو حضور دارند و انشاءالله این سازوکار جدید اعمال خواهد شد.