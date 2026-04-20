عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مجازی شدن آموزش در کشور و سازوکار این نوع آموزش در کشور بیان کرد: درخصوص آموزش مجازی این روند تاکنون ادامه داشته است و پیش‌تر اعلام شده بود که تا پایان فروردین آموزش‌ها به‌صورت مجازی خواهد بود، اما با توجه به شرایط موجود و احتمال اینکه ممکن است از سوی دشمن تعرضاتی صورت گیرد و وضعیت ناپایدار تداوم داشته باشد، به نظر می‌رسد برگزاری کلاس‌های حضوری به‌طور طبیعی با محدودیت مواجه باشد و ناگزیر آموزش باید به‌صورت مجازی ادامه پیدا کند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آموزش غیرحضوری شیوه‌ای است که تاکنون تجربه شده و موضوع جدیدی نیست. آموزش مجازی در بستر شاد در گذشته در آموزش و پرورش هم مورد استفاده قرار گرفته و اعلام شده است که ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص آموزش و برگزاری امتحانات در دانشگاه‌های کشور بیان کرد: دانشگاه‌ها هم با همین کیفیت به آموزش مجازی ادامه خواهند داد.

فیاضی اظهار داشت: به هر حال میان دانشگاه و مدارس از لحاظ امنیتی تفاوتی وجود ندارد و در شرایط ناپایدار، ادامه آموزش به‌صورت مجازی اجتناب‌ناپذیر است و حتی ممکن است امتحانات دانشگاه‌ها هم مجازی برگزار شود. بدیهی است در صورت بهبود شرایط، آموزش به فضای حقیقی و حضوری بازخواهد گشت اما در این شرایط چیزی قابل پیش‌بینی نیست و وضع موجود در حال حاضر همین است.

فیاضی با اشاره به حملات دشمنان به دانشگاه‌ها و مطرح کردن ادعاهای واهی در این تجاوزات گفت: دشمن ما دروغگو و مکار است. واقعیت آن است که برای دشمن تفاوتی ندارد که مدرسه، دانشگاه، ورزشگاه یا حتی زایشگاه را هدف قرار دهد؛ در همه این موارد تعرض صورت گرفته است و برای هر کدام هم بهانه‌ای بیان می‌کند که تجاوزات و تعرضات خود را موجه نشان دهد.

وی تاکید کرد: ممکن است دشمن بیان کند مثلا مرکز تحقیقات یک دانشگاه را زده است؛ دانشگاه صرفاً یک ساختمان نیست، بلکه مجموعه‌ای از مراکز تحقیقاتی، پژوهشی، خلاقیت، نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و سایر ظرفیت‌های علمی را در بر می‌گیرد. حتی دانشگاه‌های عادی هم دارای مراکز پژوهشی هستند که از اهمیت بالایی برخوردارند و اتفاقا دشمن همین‌ها را مورد هدف قرار داده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است وزارت علوم این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کند تا ضمن مستندسازی، زمینه پرداخت غرامت هم فراهم شود. باید برای دفاع از حریم علم و پژوهش در کشور حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دانشگاه‌ها مستندسازی شود و از دولت و به‌ویژه وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها انتظار می‌رود اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

