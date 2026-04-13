فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا که بدون توافق در اسلام‌آباد برگزار شد، گفت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، به علت بدعهدی آمریکایی‌ها در گذشته و در مذاکرات پیشین، در این مذاکرات هم موانع جدی از ناحیه طرف آمریکایی ایجاد شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: با توجه به ارتقای سطح هیئت‌های دو طرف، در ایران یکی از رؤسای قوا و در هیئت آمریکایی هم یکی از معاونین تأثیرگذار دولت ترامپ حضور داشتند و نهایتاً با محوریت معاون نخست‌وزیر پاکستان و با نقش‌آفرینی ارتش پاکستان، سطح این گفت‌وگوها بالا بود و انتظار می‌رفت با توجه به این مسائل آمریکایی‌ها بر مدار منطق حرکت کنند؛ اما مشاهده شد که آنان همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و ایران هم بر حقانیت خود ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها درخصوص تنگه هرمز، بیان کرد: درباره موضوع تنگه هرمز، آمریکایی‌ها کوتاه نمی‌آیند؛ باید گفت تنگه هرمز در چارچوب اختیارات ایران است، نه آمریکا. اگر ایران بخواهد درباره تنگه هرمز مذاکره یا مشارکتی داشته باشد، این امر باید با کشور عمان و کشورهای همسایه عربی انجام شود، نه با آمریکا. این در صورتی است که تنگه هرمز پیش از جنگ باز بود، اما این آمریکایی‌ها بودند که با آغاز جنگ، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زدند که این تنگه بسته شود.

مالکی عنوان کرد: پیش‌بینی من این است که علیرغم آنکه در ساعات اولیه آتش‌بس هم نقض‌هایی صورت گرفت، ایران به‌سختی دور بعدی مذاکرات را خواهد پذیرفت، مگر آنکه پاکستانی‌ها مصمم شوند و آمریکایی‌ها را وادار کنند که به‌جای اینکه هر لحظه توییت بزنند و شرایط را در دنیا به هم بریزند و ایجاد بی‌ثباتی در فضای بین‌المللی کنند، بر مدار واقعیت‌ها حرکت کنند چراکه ایران از مواضع خود عدول نخواهد کرد.

وی در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر اینکه اگر این جنگ ادامه پیدا کند، ترکیه هم وارد جنگ با اسرائیل خواهد شد، گفت: آقای اردوغان حرف درستی زده است به لحاظ اینکه اسرائیلی‌ها از همان اول هم برای ترکیه خط و نشان کشیده و اعلام کرده بودند که پس از ایران، به ترکیه حمله می‌کنیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: رئیس‌جمهور ترکیه به خوبی تشخیص داده است که این‌ها به هیچ چیز پای‌بند نیستند و این اظهارنظر نشان‌دهنده درک درست از شرایط است؛ چراکه این بازیگران به هیچ تعهدی پایبند نیستند و قطعاً تهدیدات بعدی نه تنها ترکیه خواهد بود، بلکه عربستان هم در خطر خواهد بود.

وی تاکید کرد: بهترین راه درحال حاضر که پای ایران روی گلوی آمریکا و اسرائیلی‌ها است، این است که کشورهای اسلامی در کنار ایران قرار گیرند. در این صورت، آسیب‌پذیری آمریکا و به‌ویژه رژیم صهیونیستی به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

