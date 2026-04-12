پس از تحمل دوره طولانی بیماری؛

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی درگذشت

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی درگذشت
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای از درگذشت آیت الله سید حسین موسوی تبریزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای اعلام کرد:

بسمه تعالی

 

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر درگذشت عالم مجاهد، حضرت آیت الله سید حسین موسوی تبریزی(ره)، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم، پس از تحمل دوره طولانی بیماری را به اطلاع می‌رساند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی و دوستداران ایشان، مراسم تشییع و ترحیم آن مرحوم مغفور به اطلاع خواهد رسید.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

