بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تأثر درگذشت عالم مجاهد، حضرت آیت الله سید حسین موسوی تبریزی(ره)، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) و از اساتید مبرز حوزه علمیه قم، پس از تحمل دوره طولانی بیماری را به اطلاع می‌رساند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی و دوستداران ایشان، مراسم تشییع و ترحیم آن مرحوم مغفور به اطلاع خواهد رسید.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم