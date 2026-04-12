احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترل شده در نقاط مختلف خرمشهر
فرماندار خرمشهر از احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترل شده در نقاط مختلف شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، لفته دورکوندی فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر اعلام کرد: در ساعات آینده احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در نقاط مختلف شهرستان وجود دارد، اما این صداها کاملاً کنترلشده است و جای هیچگونه نگرانی نیست.
دورکوندی، افزود: این انفجارها در چارچوب عملیات پاکسازی و امحای مهمات و پرتابههایی است که از گذشته باقی مانده و عملنکردهاند.
وی تاکید کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی عمومی و حذف خطرات احتمالی انجام می شود و تمامی مراحل تحت نظارت نیروهای متخصص و یگانهای مربوطه قرار دارد.
فرماندار خرمشهر با قدردانی از همراهی و همکاری مردم، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار، آرامش خود را حفظ کنند و اطمینان داشته باشند که شرایط به طور کامل تحت کنترل است.
او خاطرنشان کرد: این روند تنها برای تضمین امنیت بیشتر شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث ناخواسته انجام میشود.