استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی در میادین برای تبلیغات انتخاباتی تخلف است

به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی در خصوص شائبه تبلیغاتی بودن رفتار تعدادی از نامزدها در تجمعات میدانی بویژه در شهر تهران گفت: پیرو تذکرات متعدد جریانهای سیاسی و برخی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به اعضای هیات مرکزی نظارت در این خصوص، نظارت های لازم صورت خواهد گرفت.

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور افزود: لازم است همه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی پیش رو توجه داشته باشند، استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی در میادین، موکب ها و اماکن تحت مدیریت شهرداری ها برای سخنرانی و همچنین حضور در برنامه های صداوسیما تا قبل از آغاز رسمی زمان تبلیغات انتخاباتی تخلف است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: این موضوع بدلیل حساسیتی دارد، تحت رصد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و موثر در تایید و رد احتمالی صلاحیت ها در روزهای آینده خواهد بود.

