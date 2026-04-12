عارف:
از اقتدار در تنگه هرمز تا پیگیری غرامت، بر سر حق مردم ایستادهایم
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی پس از دوران عزای عمومی، نقش دولت را در صیانت از حقوق ملت و تقویت اقتدار منطقهای تبیین کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
رهبر معظم انقلاب از «ذوب شدن یخها میان اقشار» گفتند. دولت دفاع و سازندگی با اتمام عزای عمومی، این وحدت را سرمایه پیشرفت و استیفای حقوق ملت میداند. از اقتدار در تنگه هرمز تا پیگیری غرامت، بر سر حق مردم ایستادهایم؛ این عهد ما برای ایران قوی است.