حزب همبستگی: ایستادگی ملت بزرگ ایران در جنگ ۴۰ روزه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خواهد بود
حزب همبستگی در بیانیهای تاکید کرد که از تصمیم خردمندانه شورای عالی امنیت ملی کشور در موافقت با آتش بس و تعقیب حقوق ملت بزرگ ایران از طریق دیپلماسی حمایت می کند و امیدوار است با در نظر گرفتن همه جوانب و واقعیتها مجموعه تلاش های دیپلماتیک منجر به توافقی عزتمندانه و پایدار و در راستای صیانت از دستاوردهای میدان رزم و دور شدن سایه جنگ و صیانت از تمامیت ارضی شده و کشور در مسیر توسعه و زیست شرافتمندانه همه ایرانیان قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حزب همبستگی در بیانیهای تاکید کرد: بدون تردید ایستادگی ملت بزرگ ایران در چهل روز حمله غیرقانونی و خلاف مقررات آشکار بین المللی رییس جمهور خودشیفته ایالات متحده و رژیم جنابتکار اسرائیلی به عنوان برگی افتخار آمیز در تاریخ معاصر این سرزمین و جهان ثبت و ضبط می گردد.
حزب همبستگی در بخش دیگری از بیانیه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این جنگ تحمیلی و اظهار همدردی صمیمانه با بازماندگان آنان، ایستادگی و جانفشانی از سوی نیروهای مسلح جان بر کف و ملت بزرگ ایران در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان و رژیم نسل کش اسراییل که دارای قدرت اتمی هستند و وادار کردن آنان به پذیرش آتش بس را به همه دوستداران این سرزمین و منادیان صلح و آرامش در جهان را تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است: حزب همبستگی از تصمیم خردمندانه شورای عالی امنیت ملی کشور در موافقت با آتش بس و تعقیب حقوق ملت بزرگ ایران از طریق دیپلماسی حمایت می کند و امیدوار است با در نظر گرفتن همه جوانب و واقعیتها مجموعه تلاش های دیپلماتیک منجر به توافقی عزتمندانه و پایدار و در راستای صیانت از دستاوردهای میدان رزم و دور شدن سایه جنگ و صیانت از تمامیت ارضی شده و کشور در مسیر توسعه و زیست شرافتمندانه همه ایرانیان قرار گیرد.
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: حزب همبستگی از تلاش خستگی ناپذیر دولت و تمام ارکان آن و تمام دستگاه ها و واحدهای عمومی؛ امدادی؛ پزشکی؛ تولیدی؛ صنعتی؛ مدیریت شهری و نیروهای انتظامی و امنیتی و مرزبانی در طول جنگ تحمیلی تقدیر و تشکر می کند و بر پیشانی همه آنان و نیروهای مسلح که همه ظرفیت خود را در ارایه خدمات عمومی و صیانت از تمامیت ارضی کشور به کار بستند بوسه می زند و بر ضرورت استمرار این خدمات و بازسازی ویرانی های به بار آمده و هوشیاری نیروهای مسلح تاکید می نماید و از حاکمیت ،دولت و تصمیم گیران کشور درخواست می کند تا تمام تلاش خود را در تکریم به آحاد شهروندان این مرز و بوم و افزایش انسجام ملی بگذارد تا با رویکرد جذب حداکثری، هموطنان میهن دوست در داخل و خارج بتوانند با ورود سرمایه های مادی ومعنوی خود با قدرت و سرعت وارد عرصه سازندگی خرابیهای ناشی از جنگ و توسعه کشور شوند.
حزب همبستگی در بخش سوم نکات خود یادآور شد: همبستگی ملی اصلی مهم از اصول قانون اساسی است که حفظ و تداوم آن بر عهده حاکمیت است، بنابراین تاکید می کنیم برخورد با برخی صاحبان تریبونهای عمومی که هنرشان پراکندن بذر تفرقه و هتاکی و مخل وحدت ملی است ضرورت دارد و باید در این خصوص تدبیر شود.
حزب همبستگی ایران اسلامی در پایان اعلام کرد نسبت به برقراری مجدد امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ابراز امیدواری کرده و تاکید کرد که با این اقدام مردم از حرکت فرهنگی و حمایتهای معنوی آزادی خواهان جهان؛ چهره های ملی و بین المللی؛ نخبگان و افراد و گروههای مرجع و هنرمندان و دانشگاهیان که مشتاقانه در حمایت از ایران و اعلام انزجار از استکبار غرب و رژیم صهیونی درفضای مجازی شکل داده اند با خبر میشوند و خود نیز داوطلبانه در تداوم این حرکت ارزشمند ورود میکنند، قطعا اطلاع مردم ایران از این حمایتها و مشارکتشان، در حفظ روحیه مقاومت موثر خواهد بود.