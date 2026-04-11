حزب همبستگی: ایستادگی ملت بزرگ ایران در جنگ ۴۰ روزه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خواهد بود

به گزارش ایلنا، حزب همبستگی در بیانیه‌ای تاکید کرد: بدون تردید ایستادگی ملت بزرگ ایران در چهل روز حمله غیرقانونی و خلاف مقررات آشکار بین المللی رییس جمهور خودشیفته ایالات متحده و رژیم جنابتکار اسرائیلی به عنوان برگی افتخار آمیز در تاریخ معاصر این سرزمین و جهان ثبت و ضبط می گردد.

حزب همبستگی در بخش دیگری از بیانیه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای این جنگ تحمیلی و اظهار همدردی صمیمانه با بازماندگان آنان، ایستادگی و جانفشانی از سوی نیروهای مسلح جان بر کف و ملت بزرگ ایران در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان و رژیم نسل کش اسراییل که دارای قدرت اتمی هستند و وادار کردن آنان به پذیرش آتش بس را به همه دوستداران این سرزمین و منادیان صلح و آرامش در جهان را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: حزب همبستگی از تصمیم خردمندانه شورای عالی امنیت ملی کشور در موافقت با آتش بس و تعقیب حقوق ملت بزرگ ایران از طریق دیپلماسی حمایت می کند و امیدوار است با در نظر گرفتن همه جوانب و واقعیت‌ها مجموعه تلاش های دیپلماتیک منجر به توافقی عزتمندانه و پایدار و در راستای صیانت از دستاوردهای میدان رزم و دور شدن سایه جنگ و صیانت از تمامیت ارضی شده و کشور در مسیر توسعه و زیست شرافتمندانه همه ایرانیان قرار گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: حزب همبستگی از تلاش خستگی ناپذیر دولت و تمام ارکان آن و تمام دستگاه ها و واحد‌های عمومی؛ امدادی؛ پزشکی؛ تولیدی؛ صنعتی؛ مدیریت شهری و نیروهای انتظامی و امنیتی و مرزبانی در طول جنگ تحمیلی تقدیر و تشکر می کند و بر پیشانی همه آنان و نیروهای مسلح که همه ظرفیت خود را در ارایه خدمات عمومی و صیانت از تمامیت ارضی کشور به کار بستند بوسه می زند و بر ضرورت استمرار این خدمات و بازسازی ویرانی های به بار آمده و هوشیاری نیروهای مسلح تاکید می نماید و از حاکمیت ،دولت و تصمیم گیران کشور درخواست می کند تا تمام تلاش خود را در تکریم به آحاد شهروندان این مرز و بوم و افزایش انسجام ملی بگذارد تا با رویکرد جذب حداکثری، هموطنان میهن دوست در داخل و خارج بتوانند با ورود سرمایه های مادی ومعنوی خود با قدرت و سرعت وارد عرصه سازندگی خرابی‌های ناشی از جنگ و توسعه کشور شوند.

حزب همبستگی در بخش سوم نکات خود یادآور شد: همبستگی ملی اصلی مهم از اصول قانون اساسی است که حفظ و تداوم آن بر عهده حاکمیت است، بنابراین تاکید می کنیم برخورد با برخی صاحبان تریبون‌های عمومی که هنرشان پراکندن بذر تفرقه و هتاکی و مخل وحدت ملی است ضرورت دارد و باید در این خصوص تدبیر شود.

حزب همبستگی ایران اسلامی در پایان اعلام کرد نسبت به برقراری مجدد امکان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ابراز امیدواری کرده و تاکید کرد که با این اقدام مردم از حرکت فرهنگی و حمایتهای معنوی آزادی خواهان جهان؛ چهره های ملی و بین المللی؛ نخبگان و افراد و گروه‌های مرجع و هنرمندان و دانشگاهیان که مشتاقانه در حمایت از ایران و اعلام انزجار از استکبار غرب و رژیم صهیونی درفضای مجازی شکل داده اند با خبر می‌شوند و خود نیز داوطلبانه در تداوم این حرکت ارزشمند ورود می‌کنند، قطعا اطلاع مردم ایران از این حمایت‌ها و مشارکت‌شان، در حفظ روحیه مقاومت موثر خواهد بود.

