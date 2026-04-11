اسحاق جهانگیری در یادداشتی درباره مذاکرات پیش رو و جنگ تحمیلی سوم نوشت:

به‌نام خدا

چشم‌اندازی تازه پیش روی ایران عزیز و ملت قهرمان گشوده شده است. تحقق آتش‌بس دو هفته‌ای پس از جنگ سوم تحمیلی، آن هم بدون دستیابی متجاوزان به اهداف‌شان، دستاوردی بزرگ و پیروزمندانه برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. بی‌تردید دستیابی به این آتش‌بس در نقطه اوج چهل روز تجاوز، حملات بی‌امان و تهدیدهای گسترده دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، حاصل دفاع بی‌نظیر و مقتدرانه نیروهای مسلح و مدافعان میهن، جان‌فشانی‌های افتخارآفرین آنان، حضور حماسی و غرورآفرین مردم زمانه‌شناس و نیز تلاش گسترده دولت و تدبیر موفق در مدیریت وضعیت جنگ است.

امروز روزی تاریخی است؛ روزی که با همت سربازان وطن و آگاهی ملت، نام ایران و تمدن ایرانی در جهان پرآوازه شد و خطری هولناک از سرزمین‌مان دور گردید.

ایران سرافراز، همچون دو جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دوازده‌روزه که در آنها قهرمانانه ایستاد و برای دستیابی به صلح پایدار آتش‌بس را با تدبیر پذیرفت، این‌بار نیز از جنگی خانمان‌سوز سربلند بیرون آمد. اکنون کشور برای پایان‌بخشی عزتمندانه به جنگ و تثبیت اقتدار ملی، با دیپلماسی فعال و هیأت مذاکره‌کننده‌ای قوی و کارآزموده وارد عرصه تلاش برای صلح پایدار و تأمین حقوق و منافع ملی شده است.

دو رهبر فقید، حضرت امام خمینی‌(ره) و حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، در بزنگاه‌های تاریخی کشور را چنان هدایت کردند که جنگ و صلح، دو رویه اقتدار ایران و دو صورت واحد عزت، حکمت و مصلحت ملی باشند. اکنون نیز مقام معظم رهبری تصمیم خردمندانه ارکان قانونی کشور را در نقطه اوج مقاومت ملت ایران و ناکامی دشمنان پرقدرت و شرور در تحقق اهداف ویرانگرشان، مورد تأیید و تصویب قرار دادند.

حال وظیفه همه نهادهای نظامی و اجرایی، جریان‌های سیاسی و مدنی و عموم شهروندان است که یکپارچه و هم‌صدا از این اقدام عزتمندانه پشتیبانی کنند و با هر گرایش و دغدغه‌ای که دارند، پشت سر این حرکت به‌موقع و پیش‌برندگان مذاکرات بایستند و تهدیدات و تبلیغات داخلی و خارجی را در این مقطع بی‌اثر سازند. مذاکره و پیشبرد صلح پایدار آسان‌تر از جنگ و دفاع نیست؛ راهی پیچیده و پرفرازونشیب در پیش است و نیازمند عزمی واحد و صدایی واحد.

در مذاکرات باید هوشیار و دقیق بود، گره‌های فراوان را با سنجیدگی گشود و در همه حال مدافع اقدامات قانونی نظام بود. همچنین باید آماده بود که حتی پس از تحقق صلح پایدار نیز چالش‌های بزرگ قدیم و جدید پیش روی کشور و مردم قرار خواهد گرفت؛ چالش‌هایی که مقابله و حل آنها نیازمند عزم ملی، مدیریت ویژه، منابع مالی گسترده، صبر و بردباری فراوان و البته طراحی و برنامه‌ریزی دقیق است.

ایران عزیز، به لطف خداوند و پشتیبانی مردم، این دوره را نیز پشت سر گذاشته و با اتخاذ رویکردهای نوین حکمرانی، جلب مشارکت عمومی، مدیریت هوشمندانه و روابط سازنده بین‌المللی، به جایگاه شایسته تمدن و ملت خود دست خواهد یافت، ان‌شاءالله.

