به گزارش ایلنا، هیئت مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای مذاکره با طرف آمریکایی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.

این هیئت متشکل از کمیته‌های امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و حقوقی است. در صورتی که طرف مقابل پیش‌شرط‌های ایران برای آغاز مذاکرات را بپذیرد، این گفت‌و‌گو‌ها شروع خواهد شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی اکبر احمدیان دبیر شورای دفاع، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی و نیز بعضی نمایندگان مجلس، قالیباف را در این سفر همراهی می‌کنند.

خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرد جی دی ونس معاون رئیس دولت آمریکا نیز به همراه استیو ویتکاف و جرالد کوشنر در اسلام آباد پاکستان حضور یافته‌اند.