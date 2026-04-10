اسلامی:
آقای خرازی در بزنگاههای حساس، چراغ راه مسیر سیاست خارجی کشور بود
رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی شهادت خرازی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمد اسلامی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، به این شرح است:
«بسم ربّ الشهداء و الصدیقین
با اندوهی عمیق و تأثری جانکاه، خبر شهادت برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی، رئیس محترم شورای راهبردی روابط خارجی، را دریافت کردم.
دکتر خرازی از چهرههای برجسته و اثرگذار عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود که طی سالیان متمادی خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با تعهد، درایت و تجربهای گرانسنگ در حوزه دیپلماسی و ارتباطات بینالملل، خدمات ارزندهای به ایران عزیز ارائه کرد و سرانجام در پی اقدام جنایتکارانه و تروریستی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، در جمع شهدا والامقام انقلاب اسلامی آرام گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
آن مؤمن ولایتمدار، در عرصه مدیریت سطح کلان راهبردی و سیاسی کشور، اندیشمندی ژرفنگر و صاحبنظر بود که با خردورزی، تدبیر و حکمت راهبردی و نیز درک عمیق از تحولات جهانی، در تبیین و ترویج مواضع سنجیده جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی نقشآفرینی مؤثری داشت و در بزنگاههای حساس، چراغ راه مسیر سیاست خارجی کشور به شمار میرفت. بیتردید مسیر درخشان بزرگان خردورز و پاکنهاد ایران سرافراز، که خرد راهبردی چراغ راه آنان بوده است، همواره بر تارک این سرزمین، خواهد درخشید.
یقین دارم که هدف قرار دادن اندیشمندان و شخصیتهای فرهیخته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز نشانگر اوج استیصال و شکست راهبردی دشمنان قسمخورده ملت ایران در میدان تقابل و عرصه دیپلماسی است.
شهادت این دیپلمات فرهیخته و همسر گرامی ایشان، ضایعهای اندوهبار برای خانواده معزز، دوستان، همکاران و جامعه دیپلماسی کشور به شمار میرود. اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن شهید والامقام و همسر مکرمهشان، این مصیبت بزرگ را به خانواده محترم خرازی، همکاران ارجمند و همه دوستداران ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیزان علوّ درجات مسئلت دارم.»