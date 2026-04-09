رئیس کمیسیون عمران:
طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در هفته پیشرو تصویب و ابلاغ می شود
کد خبر : 1771548
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در هفته پیشرو با رأی قاطع نمایندگان مجلس تصویب و ابلاغ خواهد شد.
به گزارش ایلنا محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت:
«طرح تأمین امنیت تنگه هرمز در هفته پیشرو با رأی قاطع نمایندگان مجلس تصویب و ابلاغ خواهد شد.
این اقدام راهبردی درکنار میدان و خیابان، پیام روشنی به دولت تروریست آمریکا، رژیم جعلی صهیونیستی و کشورهای متخاصم است که جمهوری اسلامی ایران در همه میدانها، قاطع و هوشمند عمل خواهدکرد.»