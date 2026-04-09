خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید عراقچی بر لزوم مداخله جامعه بین المللی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان
کد خبر : 1771537
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، روز پنج‌شنبه به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات مربوط به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اعلام آتش‌بس، تصریح نمود: متاسفانه شاهد نقض شدید آتش‌بس و ادامه حملات وحشیانه رژیم اسراییل علیه لبنان هستیم، این درحالی است که توقف حملات متجاوزین در منطقه و لبنان بخش لاینفک تفاهم آتش‌بس است که مورد تاکید میانجی پاکستانی نیز قرار گرفته است. 

عراقچی بر لزوم واکنش جدی و مداخله جامعه بین المللی از جمله کشورهای اروپایی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید کرد. 

وزیر امور خارجه فرانسه ضمن استقبال از توقف جنگ، ابراز امیدواری کرد با پیشرفت در مذاکرات شاهد برقرای ثبات و آرامش پایدار در سراسر منطقه باشیم. وی همچنین بر ضرورت توقف حملات اسراییل علیه لبنان تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار