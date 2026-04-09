به گزارش ایلنا، در چهلمین روز از فاجعه جان‌سوز میناب، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، از یک نماد و نشان برای زنده نگه داشتن داغ ۱۶۸ فرشته‌ی بی‌گناهی که در حمله‌ی تروریستی امریکا و اسرائیل به مدرسه میناب به شهادت رسیدند، رونمایی کرد.

دیپلمات‌های ایران در ژنو، در تمامی نشست‌های بین‌المللی، این نشان را بر سینه خواهند داشت.

«نشان یادبود میناب» با عدد ۱۶۸، نه فقط یک عدد، که روایتگر قلب‌های کوچکی‌ست که ناگهان از تپیدن ایستادند؛ قصه‌ی کودکانی که قربانی خشونتی شدند که جهان نباید در برابر آن سکوت کند. این اقدام، تلاشی است برای زنده نگه داشتن یاد آن کودکان و یادآوری مستمر این جنایت به جامعه جهانی.

با این حال، این ابتکار تنها یک اقدام نمادین نیست؛ فریادی‌ست بی‌صدا برای عدالت. تلاشی‌ست برای آنکه نام و یاد آن ۱۶۸ فرشته، در حافظه‌ی جهان حک شود و هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نشود.؛ پیامی روشن که داغ میناب نه‌تنها فراموش نشده، بلکه به مطالبه‌ای اخلاقی برای ثبت در حافظه جمعی جهان و ضرورت پاسخگویی عاملان آن تبدیل شده است.

