به گزارش ایلنا، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: ایران با وجود شهادت بسیاری از فرماندهان نظامی، به پیروزی‌های نظامی دست یافت و نظام آن پایدار بوده و به طور منظم به فعالیت ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: آنها (آمریکا و رژیم صهیونیستی) می‌گفتند که ما نیروی دریایی ایران را نابود کرده‌اند اما موشک‌های ما با وجود این ادعاها همچنان وجود دارند.

جلالی در خصوص وضعیت تنگه هرمز نیز گفت: رژیم حقوقی در تنگه هرمز توسط کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان تعیین می‌شود، ایران هیچ روزی به دنبال بستن تنگه هرمز نبوده و طی روزهای گذشته نیز آن را نبسته بود بلکه می‌خواهد رژیم حقوقی آن را تثبیت کند.

وی همچنین تأکید کرد: ورود به درگیری‌ها، جزء اولویت ما نیست و ما برای صلح در منطقه و جهان تلاش می‌کنیم.

سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود: روسیه از روز نخست تجاوزات علیه ایران، این تجاوزات را محکوم کرد و از روز نخست جنگ، گفت‌وگو بین روسای جمهوری دو کشور برقرار بود؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام به تجاوز علیه ایران کردند و ایران در این جنگ قربانی بود.