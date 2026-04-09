به گزارش ایلنا، متخصصان، پژوهشگران و مدیران صنعت هسته‌ای کشور همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای و چهلمین روز عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و نام ایشان، بر صیانت از دستاوردهای راهبردی هسته‌ای، تداوم مسیر پیشرفت علمی کشور و خدمت به صلح، سلامت و رفاه بشریت تأکید کردند و تجدید میثاق خود را با رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام داشتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

والّذین جاهَدوا فینا لنهدینّهم سُبُلَنا و انّ الله لَمَعَ المُحسنین

با ادای احترام به روح پرفتوح رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسَهُ الزکیه)، فرا رسیدن اربعین شهادت قائد عظیم‌الشان امت اسلامی را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گوییم و یاد و نام پدر حکیم و فرزانه ملت بزرگ ایران و شهیدان جنگ تحمیلی سوم را گرامی می‌داریم.

در این مقطع حساس زمانی، با تحقق وعده الهی، همراه با جانفشانی شهدای والامقام جنگ تحمیلی و اتحاد و همدلی مردم عزیز ایران اسلامی به‌ویژه مجاهدت‌های شبانه‌روزی یکایک مسئولان کشوری و لشکری، شاهد غلبه مقتدرانه رزمندگان رشید و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر دشمن آمریکایی_صهیونی هستیم؛ اطمینان داریم که در پرتو عنایات خداوند متعال و با رهبری داهیانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای‌(حفظه‌الله تعالی)، فرزندان فهیم و حماسه‌ساز ملت ایران در ادامه جنگ سوم تحمیلی، پیروز نهایی در میدان و دیپلماسی خواهند بود.

روز ملی فناوری هسته‌ای در سال جدید خورشیدی با چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت اسلامی همزمان شده است؛ از این رو، ضمن گرامیداشت این روز غرورآفرین ملی، ما متخصصان، پژوهشگران و مدیران صنعت هسته‌ای کشور با الهام از تدابیر داهیانه رهبر و امام شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) و در سایه حمایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، پاسداری از دستاوردهای افتخارآفرین صنعت هسته‌ای کشور را وظیفه ملی و شرعی خود دانسته و با تجدید میثاق با سومین رهبری معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران، بر تداوم حرکت جهادی برای پیشرفت علمی، صیانت از حقوق مسلم ملت ایران و خدمت به صلح، سلامت و رفاه بشریت بیش از پیش تلاش نماییم.

یقین داریم که با عنایت خداوند متعال، همت مدیران، متخصصان و کارکنان سختکوش سازمان انرژی اتمی ایران و شبکه همکاران علمی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی، فرآیند نوسازی و بهسازی این صنعت غرورآفرین ملی که مایه افتخار و اقتدار کشورمان بوده است را بر اساس رهنمودهای امام شهیدمان به سرانجام مطلوب می‌رسانیم و ضمن مراقبت و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشور، کید و مکر دشمنان قسم خورده ایران عزیز و انقلاب اسلامی را بی‌اثر نموده و همچنان صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان افتخار و آبروی ملی، با اقتدار گسترش خواهیم داد.

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاک است.

انتهای پیام/