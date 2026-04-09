به گزارش ایلنا، از روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی صهیونی در غرب اصفهان و حدوده شهر ابریشم احتمال شنیدن صدای انفجارات برای امروز (پنج شنبه) ۲۰ فروردین ماه از ساعت ۹/۳۰صبح تا حوالی ظهر وجود خواهد داشت.

با توجه به انفجارات کنترل شده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد

