موسوی:
آتشبس امروز میتواند فرصتی برای کاهش رنجها و بازگشت آرامش و امید باشد
یک نماینده مجلس گفت: آتشبس امروز میتواند فرصتی برای کاهش رنجها و بازگشت آرامش و امید باشد؛ اما روشن است که مسیر پیش رو هنوز نیازمند هوشیاری، تدبیر و همدلی است.
به گزارش ایلنا، سید فرید موسوی در پیامی درباره آتش بس دو هفتهای میان آمریکا و اسرائیل نوشت:
به نام خدای شهیدان
ملت شریف و غیور ایران،
درود بر صبر و ظفرتان، چهل روز دشوار را پشت سر گذاشتیم؛ روزهایی که نگرانی و اندوه از یک طرف و عشق و حماسه از سوی دیگر در خاک این سرزمین حضور داشت.حالا ایرانیان بسیاری هستند که به گردن ما حق دارند! کسانی که جانشان را برای وطن خرج کردند. از رهبر شهیدمان بگیرید تا آن سرباز پای لانچر، از لاریجانیها تا دلاورمردان ناو دنا، از همه نیروهای مدافع وطن در زمین و دریا و آسمان تا آن کودک مظلوم مینابی! دل تک تک ما با همه ایرانیانی است که زندگیشان ناگهان در میانه این یورش استعمار ناتمام ماند. خانوادههای بسیاری امروز با فقدانی سنگین روبهرو هستند و حاکمیت و جامعه ما در این اندوه با آنان شریک است.
حاصل این ایستادگی اما التماس بزرگترین قدرتها برای برقراری آتشبس است. از یاد نبریم که در سیاست، میدان زبان قدرت است و دیپلماسی زبان ترجمه آن؛ بدون میدان، مذاکره پشتوانه ندارد و بدون دیپلماسی، دستاورد میدان به ثبات نمیرسد.
با این اتفاق تاریخی، فرصت کوتاهی برای آرام گرفتن فضا فراهم شده است؛ فرصتی که باید آن را قدر دانست، وحدت را کماکان حفظ کرد و از آن برای اندیشیدن به مسیر پیش رو استفاده کرد. به امید آنکه دشمن بدعهد که در رسیدن به آرزوهایش با خروج از برجام و برهمزدن مذاکرات اخیر نرسید، واقعیت سخت میدان را چشیده باشد و این بار احترام به ایرانیان را امتحان کند.
آنچه در این برهه حساس از هر چیزی مهمتر بود، پایداری ملت بود. در سایه تلاشهای شبانهروزی نیروهای مسلح کشور ارتش، سپاه، فراجا و بسیج ـ جامعه ایران در حالی که با فشارها و نگرانیهای فراوان روبهرو بود، مسئولیتهای اجتماعی خود را به غایت رساند و با ۴۰ شب حضور در خیابان و تشکیل زنجیرههای انسانی در داخل به ایران قدرت داد و در خارج صدایی شد تا دشمن زودتر به اشتباهش پی ببرد. همه این اتفاقات نشان داد که سرمایه اصلی این کشور همچنان در میان مردم هستند و در هیچ جایی دیگری نباید بهدنبال آن بود.
در شرایطی که کشور روزهای پرتنش و حساسی را پشت سر گذاشت، تلاش مجموعه دولت برای حفظ ثبات در زندگی روزمره مردم شایسته قدردانی است. مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، استمرار فعالیت شبکههای خدماتی، ساماندهی امور اقتصادی و جلوگیری از اختلال گسترده در جریان زندگی عمومی، مسئولیتی سنگین بود که بههمت بخشهای مختلف اجرایی دنبال شد. در چنین مقاطعی، کارآمدی مدیریت عمومی نه در شعار، بلکه در توانایی حفظ آرامش بازار، استمرار خدمات و اطمینانبخشی به جامعه معنا پیدا میکند؛ امری که با همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماتی و همراهی مردم تا حد زیادی محقق شد و نشان داد که در شرایط دشوار نیز میتوان با تدبیر، هماهنگی و مسئولیتپذیری از فشار بر زندگی مردم کاست.
آتشبس امروز میتواند فرصتی برای کاهش رنجها و بازگشت آرامش و امید باشد؛ اما روشن است که مسیر پیش رو هنوز نیازمند هوشیاری، تدبیر و همدلی است. حفظ آرامش، وحدت و همبستگی اجتماعی، توجه به آسیبدیدگان و تلاش برای ترمیم خسارتها، افزایش همدلی در میان جناحهای سیاسی و پذیرش تنوع فکری و سیاسی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی نهادهای حاکمیتی، توجه روزافزون و ویژه به معیشت مردم و قطع دست مفسدان اقتصادی، وظیفهای حتمی و قطعی است که بر دوش همه ما قرار دارد.
امید آن است که با عقلانیت، همبستگی ملی و توجه به منافع بلندمدت کشور، شرایطی فراهم شود که امنیت و آرامش پایدار برای مردم ایران رقم بخورد.
به امید آیندهای باشکوه برای ایران عزیزمان.
سید فرید موسوی
نماینده ملت ایران در مجلس شورای اسلامی از حوزه مراغه و عجبشیر