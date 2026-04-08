رضایی:
دست نیروهای مسلح همچنان روی ماشه است
فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس با اشاره به پذیرش طرح ۱۰ مادهای ایران بهعنوان مبنای مذاکره، تصریح کرد: دست نیروهای مسلح تا اطمینان کامل از تامین منافع کشور روی ماشه است.
به گزارش ایلنا، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به شکست آمریکا و رژیم اسرائیل در تجاوز نظامی علیه ایران نوشت:
«پس از سهمرتبه عقبنشینی، در نهایت رئیسجمهور گندهگوی آمریکا با مقاومت آحاد ملت غیرتمند، نیروهای مسلح سلحشور و تدبیر مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، ناچار به پذیرش طرح۱۰ مادهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای مذاکره شد.
با وجود این، دست نیروهای مسلح تا اطمینان کامل از تامین منافع کشور روی ماشه است.»