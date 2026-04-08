پیروزی در جنگ چهلروزه ثمره مکتب خامنهای است
معاون اول رئیسجمهور با صدور بیانیهای مهم، ضمن بوسه بر پیشانی مردم سلحشور حاضر در خیابان و تجلیل از رزمندگان «دست به ماشه»، پیروزی راهبردی ایران بر جبهه استکبار را تبریک گفت. وی تاکید کرد که دولت با حضور مستمر در میادین خدمت، بازسازی جهادی زیرساختهای ملی را همپای اقتدار نظامی به پیش خواهد برد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین
چهل روز از شهادت مقتدرانه و مظلومانه پیشوای عالیقدر و معمار امنیت پایدار جبهه حق، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای میگذرد. این فقدان عظیم، امروز به سرفصل تبیین منطق حکمرانی نوینی بدل گشته است که در آن، شهادت فرمانده نه تنها خللی در محاسبات راهبردی نظام ایجاد نکرد، بلکه ضریب پایداری ملی و انسجام ساختاری کشور را به گونهای ارتقا بخشید که چهلمین روز آن عروج سرخ، با پیروزی غرورآفرین و تاریخی ملت ایران در نبرد با جبهه شرارت گره خورد. آنچه امروز به عنوان ثبات خللناپذیر و اقتدار پیروزمندانه ایران مشاهده میشود، ثمره تکوین مکتب خامنهای است؛ مکتبی که اصالت قدرت را فراتر از اشخاص، در متن اراده ملت و ساختار الهی نظام جاری ساخته است.
امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی چهلمین روز این حادثه غمبار را پشت سر میگذارد که از لایههای سخت و پیچیده یک جنگ تمامعیار در مقابله با تمامی اضلاع جبهه شرارت، با سربلندی در حال عبور است. ما در این چهل روز نهتنها تمامی محاسبات معاندان را درهم ریختیم، بلکه با نمایش عزم و اقتدار ملی، افقهای نوینی را در ادراک متحدان خود نیز گشودیم. این جنگ چهلروزه صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی در تغییر معادلات راهبردی منطقه و جهان به شمار میآید.
دشمنان وحشی و بیتمدن ما که به دلیل فقدان ریشههای تمدنی، درک درستی از ماهیت قدرت در ایران نداشتند، با خطای محاسباتی تصور میکردند شهادت رهبری بزرگ، پایان یک عصر است؛ اما ایستادگی مقتدرانه ملت در این دوران، شکستی سنگین و تاریخی را بر ساختار امنیتی و سیاسی جبهه استکبار تحمیل کرد. ما در پرتو میراث مکتب خامنهای، از این مرحله تاریخی به عنوان فرصتی برای بازمهندسی قدرت استفاده کردیم و پیروزی امروز ایران، پاسخی علمی و قاطع به تئوریهای پوچ بیثباتسازی است.
بلوغ ساختاری نظام در انتقال مسئولیت و بیعت فراگیر با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، نشاندهنده آن است که قدرت در ایران نه فردمحور، بلکه آرمانمدار و مبتنی بر نهادهای ریشهدار است. حضور مقتدرانه، حکیمانه و شجاعانه رهبر جدید در رأس هرم تصمیمگیری، حامل این پیام روشن برای جهانیان است که دکترین ایرانِ حسینی خامنهای با صلابت و درایتی مضاعف ادامه دارد. ایرانِ امروز که تحت هدایت ایشان بر مدار همان مکتب حکیمانه میچرخد، تکیهگاه اصلی نظم و امنیت در غرب آسیاست و هیچ ارادهای نمیتواند این واقعیت ژئوپلیتیک را تغییر دهد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به استمرار حضور جدی و حماسی مردم در میادین شهر و گردهماییهای شکوهمند که مظهر قدرت نرم نظام است و رزم جانانه و پیروزمندانه نیروهای مسلح قدرتمند، بی نظیر و جان برکف در میادین نبرد، اعلام میدارد که موازنه قوا به نفع جبهه حق تغییر یافته و شاهد تسلیم وحشیترین رژیمهای جهان در برابر این اراده پولادین هستیم. دنیای پس از این جنگ دیگر شبیه گذشته نخواهد بود و آزادگان جهان باید طلوع ایران قدرتمند را به عنوان منادی آزادی ملتها از زیر ستم استکبار، نظاره کنند.
در همین راستا، ضمن تقدیر از مواضع برادرانه دولت پاکستان و جناب آقای شهباز شریف، نخستوزیر محترم، اعلام میدارم که ما با اقتدار کامل و البته با بدبینی مطلق نسبت به ماهیت فریبکارانه آمریکا، در مذاکرات اسلامآباد حضوری فعال خواهیم داشت تا دستاوردهای میدانی را در تراز دیپلماتیک تثبیت نماییم.
در این لحظات تاریخی، بار دیگر به نمایندگی از دولت بر دست جانبرکفان میدان و پیشانی مردم سلحشور حاضر در خیابان بوسه میزنم و ضمن تجلیل از مجاهدت رزمندگان غیور در خطوط مقدم، بر ضرورت استمرار هوشیاری و دست به ماشه بودن تمامی ارکان دفاعی تأکید میکنم. اطمینان میدهیم که فرزندان ملت در دولت، با حضور مستمر در میادین خدمت، پا به پای مجاهدان سنگرهای دفاع، برای تأمین ثبات معیشتی، شکوفایی اقتصادی و بازسازی جهادی زیرساختهای ملی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد. ایرانِ حسینی خامنهای تحت هدایت رهبر معظم انقلاب، امروز مقتدرتر از هر زمان، مهیای خلق پیروزیهای بزرگ در سپیدهدم نظم نوین جهانی است.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور