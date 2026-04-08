به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور در شبکه خبر در رابطه با پیگیری ابعاد حقوقی تجاوز و جنایات دشمن به کشور در ابعاد بین‌المللی گفت: پیگیری حقوقی تجاوز دشمن از مطالبات رهبر شهید انقلاب بود. ایشان در دیداری به مطالبه جدی داشتند که مطالبات حقوقی را حتما هم در محاکم داخلی و هم محاکم بین‌المللی پیگیری کنیم.ما در این خصوص از جنگ ۱۲ روزه تجربه داشتیم.

وی افزود: دو هفته پیش از شهادت رهبر انقلاب، دفتر حفظ و نشر آثار رهبری مطالباتی را در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دولت آمریکا و شخص ترامپ را از مرکز وکلا مطرح کرد که بر همین اساس مقرر شد کارهای حقوقی ویژه را پیگیری کنیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: به محض وقوه جنگ رمضان، ستاد نبرد حقوقی را در ۳ حوزه وکالت، کارشناسی و مشاوره تشکیل دادیم زیرا هر ۳ حوزه مهم است. برای اینکه نبرد حقوقی را درست پیش ببریم نیاز بود کار کارشناسی را درست پیش ببریم.

عبدلیان پور بیان کرد: در همین راستا سامانه‌ای۱۰۰۲۳۰۵۵ راه‌اندازی شد و اعلام کردیم هر فردی اعم از شخص حقوقی یا حقوقی از جنگ خسارتی متحمل شده است به سامانه پیامکی اعلام کند. تا امروز حدود ۳ هزار درخواست برای ما در این زمینه ارسال شده است که ۲۸ هزار مورد درخواست کارشناسی و ۲ هزار مورد درخواست وکالت بوده است.

وی ادامه داد: تک تک درخواست‌ها پیگیری شده و به محض اینکه تجاوزی به کشور انجام می‌شد و تخریب و خسارتی رخ می‌داد، کارهای کارشناسی و مستندسازی انجام می‌شد. به عنوان مثال کارکارشناسی تجاوز دشمن به سازمان صدا و سیما انجام شد. همچنین کار کارشناسی خسارت به شهر تهران و شهرک‌های صنعتی انجام شده است. از روز گذشته کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان حضور پیدا کرده‌اند و در حال انجام کارشناسی خسارت‌های وارده هستند.

رئیس مرکز وکلا بیان کرد: مستندسازی پیش زمینه طرح دادخواست و طرح دعاوی است. اگر مستندسازی خسارت دقیق، سریع و به موقع نباشد، نمی‌توانیم در نبرد حقوقی پیروز شویم.

عبدلیان‌پور گفت: مستندسازی جنایات در مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به ورزشگاه در شهرستان لامرد و استفاده از سلاح‌های غیر مجاز از جمله مواردی است که در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: برای پیگیری جنایات و طرح دعاوی در محاکم بین‌المللی باید مستندسازی‌ها استانداردهای بین‌المللی را دارا باشد به همین دلیل فرمت‌ و چهارچوبی را طراحی و در سامانه ۱۵۱۵ مرکز وکلا بارگذاری کردیم تا همه کارشناسان براساس این فرمت بین‌المللی کارشناسی‌ها را انجام دهند تا کارشناسی‌ها در محاکم بین‌المللی قابل پیگیری و پذیرش باشد.