خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح کرد؛

تشکیل ستاد نبرد حقوقی در مرکز وکلا به منظور پیگیری جنایات دشمن در محاکم داخلی و بین‌المللی

کد خبر : 1770809
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: به محض وقوع جنگ رمضان، ستاد نبرد حقوقی را در ۳ حوزه وکالت، کارشناسی و مشاوره تشکیل دادیم زیرا هر ۳ حوزه مهم است.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور در شبکه خبر در رابطه با پیگیری ابعاد حقوقی تجاوز و جنایات دشمن به کشور در ابعاد بین‌المللی گفت: پیگیری حقوقی تجاوز دشمن از مطالبات رهبر شهید انقلاب بود. ایشان در دیداری به مطالبه جدی داشتند که مطالبات حقوقی را حتما هم در محاکم داخلی و هم محاکم بین‌المللی پیگیری کنیم.ما در این خصوص از جنگ ۱۲ روزه تجربه داشتیم.

وی افزود: دو هفته پیش از شهادت رهبر انقلاب، دفتر حفظ و نشر آثار رهبری مطالباتی را در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دولت آمریکا و شخص ترامپ را از مرکز وکلا مطرح کرد که بر همین اساس مقرر شد کارهای حقوقی ویژه را پیگیری کنیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: به محض وقوه جنگ رمضان، ستاد نبرد حقوقی را در ۳ حوزه وکالت، کارشناسی و مشاوره تشکیل دادیم زیرا هر ۳ حوزه مهم است. برای اینکه نبرد حقوقی را درست پیش ببریم نیاز بود کار کارشناسی را درست پیش ببریم.

عبدلیان پور بیان کرد: در همین راستا سامانه‌ای۱۰۰۲۳۰۵۵  راه‌اندازی شد و اعلام کردیم هر فردی اعم از شخص حقوقی یا حقوقی از جنگ خسارتی متحمل شده است به سامانه پیامکی اعلام کند. تا امروز حدود ۳ هزار درخواست برای ما در این زمینه ارسال شده است که ۲۸ هزار مورد درخواست کارشناسی و ۲ هزار مورد درخواست وکالت بوده است.

وی ادامه داد: تک تک درخواست‌ها پیگیری شده و به محض اینکه تجاوزی به کشور انجام می‌شد و تخریب و خسارتی رخ می‌داد، کارهای کارشناسی و مستندسازی انجام می‌شد. به عنوان مثال کارکارشناسی تجاوز دشمن به سازمان صدا و سیما انجام شد. همچنین کار کارشناسی خسارت به شهر تهران و شهرک‌های صنعتی انجام شده است. از روز گذشته کارشناسان مرکز وکلای قوه قضاییه در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان حضور پیدا کرده‌اند و در حال انجام کارشناسی خسارت‌های وارده هستند.

رئیس مرکز وکلا بیان کرد: مستندسازی پیش زمینه طرح دادخواست و طرح دعاوی است. اگر مستندسازی خسارت دقیق، سریع و به موقع نباشد، نمی‌توانیم در نبرد حقوقی پیروز شویم.

عبدلیان‌پور گفت: مستندسازی جنایات در مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به ورزشگاه در شهرستان لامرد و استفاده از سلاح‌های غیر مجاز از جمله مواردی است که در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: برای پیگیری جنایات و طرح دعاوی در محاکم بین‌المللی باید مستندسازی‌ها استانداردهای بین‌المللی را دارا باشد به همین دلیل فرمت‌ و چهارچوبی را طراحی و در سامانه ۱۵۱۵ مرکز وکلا بارگذاری کردیم تا همه کارشناسان براساس این فرمت بین‌المللی کارشناسی‌ها را انجام دهند تا کارشناسی‌ها در محاکم بین‌المللی قابل پیگیری و پذیرش باشد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار