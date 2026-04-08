نیروگاه اتمی بوشهر به صورت ایمن در حال تولید برق است

به گزارش ایلنا، روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این مجتمع عظیم ملّی با رعایت بالاترین استاندارد‌های بین‌المللی، به صورت کاملاً ایمن و مطمئن در حال فعالیت و تزریق انرژی به شبکه سراسری برق کشور است.

نیروگاه اتمی بوشهر در این اطلاعیه یادآور شده است: از بدو راه‌اندازی این نیروگاه تاکنون و طی ۱۲ سال بهره‌برداری، بیش از ۷۸ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی تولید نموده است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: این تولید انرژی، از انتشار سالیانه هفت میلیون تن گاز‌های آلاینده و گاز‌های گلخانه‌ای جلوگیری نموده است.