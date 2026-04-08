پورمحمدی: هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم
قائم مقام پیشین وزیر اطلاعات در پیامی با تاکید بر لزوم «حفظ هوشیاری» مردم، نوشت: از مکر دشمنان غافل نباشیم و میدان و خیابان را رها نکنیم.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت:
«به نام خدای پیروزی
درود بر ایرانیان قهرمان
سلام بر خمینی کبیر
سلام و درود بر خامنهای شهید و شهیدان سرفراز، خداوندا بی نهایت سپاسگزاریم.
به مردان و زنان و فرزندانمان در میدان و خیابان افتخار میکنیم.
هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم؛ میدان و خیابان را رها نکنیم.
اعتماد و استغاثه به خداوند متعال را بزرگترین سرمایه و محور قدرت بدانیم.
مقاومت و وحدت رمز پیروزی است.
إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»