پورمحمدی: هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت:

«به نام خدای پیروزی

درود بر ایرانیان قهرمان

سلام بر خمینی کبیر

سلام و درود بر خامنه‌ای شهید و شهیدان سرفراز، خداوندا بی نهایت سپاسگزاریم.

به مردان و زنان و فرزندانمان در میدان و خیابان افتخار می‌کنیم.

هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم؛ میدان و خیابان را رها نکنیم.

اعتماد و استغاثه به خداوند متعال را بزرگترین سرمایه و محور قدرت بدانیم.

مقاومت و وحدت رمز پیروزی است.

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»