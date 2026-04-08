پورمحمدی: هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم

پورمحمدی: هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم
قائم مقام پیشین وزیر اطلاعات در پیامی با تاکید بر لزوم «حفظ هوشیاری» مردم، نوشت: از مکر دشمنان غافل نباشیم و میدان و خیابان را رها نکنیم.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت:

«به نام خدای پیروزی

درود بر ایرانیان قهرمان

سلام بر خمینی کبیر

سلام و درود بر خامنه‌ای شهید و شهیدان سرفراز، خداوندا بی نهایت سپاسگزاریم.

به مردان و زنان و فرزندانمان در میدان و خیابان افتخار می‌کنیم.

هوشیاری را حفظ کنیم، از مکر دشمنان غافل نباشیم؛ میدان و خیابان را رها نکنیم.

اعتماد و استغاثه به خداوند متعال را بزرگترین سرمایه و محور قدرت بدانیم.

مقاومت و وحدت رمز پیروزی است.

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا»

 

