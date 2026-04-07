به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی در واکنش به هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های هسته ای ایران در ایکس نوشت: ‌حمله به تأسیسات آب‌سنگین ایران، حمله به امید در قلب‌های:

‌- بیماران سرطانی در انتظار درمان

‌- نوزادانی که نیازمند تشخیص زودهنگام‌اند

‌- پژوهشگرانی که راز DNA و آنزیم‌ها را برای نجات جان انسان‌ها می‌کاوند.