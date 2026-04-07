بمباران زیرساختهای علمی حمله به حق حیات بشر است
سازمان انرژی اتمیاعلامکرد: بمباران زیرساختهای علمیِ مرتبط با زندگی، حمله به حق حیات و سلامت بشر است.
به گزارش ایلنا، سازمان انرژی اتمی در واکنش به هدف قرار گرفتن نیروگاههای هسته ای ایران در ایکس نوشت: حمله به تأسیسات آبسنگین ایران، حمله به امید در قلبهای:
- بیماران سرطانی در انتظار درمان
- نوزادانی که نیازمند تشخیص زودهنگاماند
- پژوهشگرانی که راز DNA و آنزیمها را برای نجات جان انسانها میکاوند.
بمباران زیرساختهای علمیِ مرتبط با زندگی، حمله به حق حیات و سلامت بشر است.