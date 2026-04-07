بیانیه مشترک کانون وکلای مرکز، کانون کارشناسان و کانون سردفتران در حمایت از مردم آسیبدیده جنگ تحمیلی
کانون وکلای دادگستری مرکز، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در بیانیهای مشترک بر ارائه خدمات حرفهای داوطلبانه در حمایت از مردم آسیبدیده جنگ تحمیلی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستر مرکز، متن کامل بیانیه به این شرح است:
«در پرتو حماسهآفرینی ملت شریف ایران و ایستادگی ستودنی رزمندگان میهن عزیزمان در برابر جنگ ظالمانۀ آمریکایی و صهیونی، بار دیگر جلوهای از عزت، همبستگی و اقتدار ملی در تاریخ این آب و خاک رقم خورد؛ حماسهای که نشان داد اراده ملتها بر هرگونه تجاوز و زیادهخواهی فائق خواهد آمد.
کانون وکلای دادگستری مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، ضمن ادای احترام به همه شهدای این جنگ تحمیلی و تقدیر از جانفشانیها و مجاهدتهای مدافعان وطن و پایداری مردم شریف کشورمان، بر این باورند که این ایستادگی، نهتنها نماد دفاع مشروع، بلکه تجلی عینی صیانت از شئونات انسانی و تلاشی برای حفظ حقوق بنیادین همه ملتها در سرتاسر گیتی است.
این سه نهاد حرفهای دیرپا و با سابقه درخشان قریب یک قرن خدمتگزاری به مردم شریف ایران، در این مقطع زمانی حساس و سرنوشتساز، با درک عمیق رنجها و تأملات روحی و آسیبهای مالی واردشده به مردم در جریان این جنگ تحمیلی، رسالت اجتماعی، مأموریت اخلاقی و وظیفه حرفهای خود میدانند که با ارائۀ انواع خدمات حرفهای، گامی هرچند کوچک در حمایت از آسیبدیگان بردارند. در این راستا، با افتخار و در اقدامی مشترک، تمامی ظرفیتهای حقوقی، کارشناسی و ثبتی خود را فعال نموده و با ارائه انواع خدمات تخصصی کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی و اسناد رسمی» به منظور «مستندسازی خسارات»، «پیگیری حقوقی مطالبات» و در حد وسع از عموم مردم زیاندیده حمایت مینمایند.
این خدمات حقوقی، کارشناسی و ثبتی در بستههای حمایتی، عمدتاً بهصورت معاضدتی یا با کمترین هزینه، بهصورت مستمر در فرایند حل مسائل به همه اشخاص آسیبدیده ارائه میشود و نتایج اقدامات نیز به اطلاع عموم مردم میرسد.
در ضمن برای دریافت، ثبت، بررسی، ارجاع، پایش و ارزیابی امور مربوط به درخواستهای آسیبدیدگان، سازوکار و سامانهای اختصاصی طراحی و چگونگی استفاده از آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
این بیانیه که بیانگر نقش نهادهای مدنی در پاسداری از حقوق مردم است، تجدید عهدی است با ملت شریف ایران که با ایثار و مقاومت خود، عزت و سربلندی را معنا کردند.
در پایان، ضمن تأکید بر اقتدار و آمادگی ملی در برابر هرگونه تهدید، بر ضرورت تداوم همبستگی، عدالتخواهی و حمایت از حقوق آسیبدیدگان تأکید مینماییم.
به امید پیروزی و سرافرازی ملت ایران»