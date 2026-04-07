به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستر مرکز، متن کامل بیانیه به این شرح است:

«در پرتو حماسه‌آفرینی ملت شریف ایران و ایستادگی ستودنی رزمندگان میهن عزیزمان در برابر جنگ ظالمانۀ آمریکایی و صهیونی، بار دیگر جلوه‌ای از عزت، همبستگی و اقتدار ملی در تاریخ این آب و خاک رقم خورد؛ حماسه‌ای که نشان داد اراده ملت‌ها بر هرگونه تجاوز و زیاده‌خواهی فائق خواهد آمد.

کانون وکلای دادگستری مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، ضمن ادای احترام به همه شهدای این جنگ تحمیلی و تقدیر از جان‌فشانی‌ها و مجاهدت‌های مدافعان وطن و پایداری مردم شریف کشورمان، بر این باورند که این ایستادگی، نه‌تنها نماد دفاع مشروع، بلکه تجلی عینی صیانت از شئونات انسانی و تلاشی برای حفظ حقوق بنیادین همه ملت‌ها در سرتاسر گیتی است.

این سه نهاد حرفه‌ای دیرپا و با سابقه درخشان قریب یک قرن خدمتگزاری به مردم شریف ایران، در این مقطع زمانی حساس و سرنوشت‌ساز، با درک عمیق رنج‌ها و تأملات روحی و آسیب‌های مالی واردشده به مردم در جریان این جنگ تحمیلی، رسالت اجتماعی، مأموریت اخلاقی و وظیفه حرفه‌ای خود می‌دانند که با ارائۀ انواع خدمات حرفه‌ای، گامی هرچند کوچک در حمایت از آسیب‌دیگان بردارند. در این راستا، با افتخار و در اقدامی مشترک، تمامی ظرفیت‌های حقوقی، کارشناسی و ثبتی خود را فعال نموده و با ارائه انواع خدمات تخصصی کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی و اسناد رسمی» به منظور «مستندسازی خسارات»، «پیگیری حقوقی مطالبات» و در حد وسع از عموم مردم زیان‌دیده حمایت می‌نمایند.

این خدمات حقوقی، کارشناسی و ثبتی در بسته‌های حمایتی، عمدتاً به‌صورت معاضدتی یا با کمترین هزینه، به‌صورت مستمر در فرایند حل مسائل به همه اشخاص آسیب‌دیده ارائه می‌شود و نتایج اقدامات نیز به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

در ضمن برای دریافت، ثبت، بررسی، ارجاع، پایش و ارزیابی امور مربوط به درخواست‌های آسیب‌دیدگان، سازوکار و سامانه‌ای اختصاصی طراحی و چگونگی استفاده از آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

این بیانیه که بیانگر نقش نهاد‌های مدنی در پاسداری از حقوق مردم است، تجدید عهدی است با ملت شریف ایران که با ایثار و مقاومت خود، عزت و سربلندی را معنا کردند.

در پایان، ضمن تأکید بر اقتدار و آمادگی ملی در برابر هرگونه تهدید، بر ضرورت تداوم همبستگی، عدالت‌خواهی و حمایت از حقوق آسیب‌دیدگان تأکید می‌نماییم.

به امید پیروزی و سرافرازی ملت ایران»

