عظیمیراد در تشریح نشست کمیسیون آموزش:
تعویق زمان برگزاری کنکور در شرایط جنگی کلید خورد
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست مشترک با حضور وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون خبر داد و تأکید کرد که؛ مسائل مهمی از جمله بازسازی مدارس، صدور احکام معلمان، برگزاری آزمونهای نهایی، کنکور و اقدامات یادبود شهدای دانشآموز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۱۷فروردینماه) گفت: این جلسه با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون به صورت آنلاین برگزار و موضوعات متعدد آموزشی بررسی شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گزارشی از اقدامات سال ۱۴۰۴ وزارت آموزش و پرورش شامل نوسازی مدارس، ایجاد عدالت آموزشی، حقوق و پاداش بازنشستگان و معلمان رسمی، وضعیت قرارداد کار معین نیروهای آزاد و فعالیتهای پرورشی ارائه داد، یادآور شد: وزیر بر تأمین اعتبار و بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرده و از حمایت کمیسیون و مساعدت ریاست محترم مجلس برای نهایی شدن بودجه قدردانی نمودند.
بررسی وقایع جنگ و آسیبهای ناشی از آن روی میز کمیسیون آموزش
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست مجازی امروز به وقایع جنگ تحمیلی اخیر و آسیبهای ناشی از آن اشاره شد، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش گزارش جامع از خرابیها، شهداء و سایر موضوعات مرتبط با دانشآموزان ارائه کرد، به ویژه به حادثه تلخ میناب تاکید نمود؛ جایی که در روز اول جنگ تحمیلی، دشمن آمریکایی-صهیونیستی با تجاوز به مدرسه شجره طیبه، باعث شهادت ۱۶۵ دانشآموز این مدرسه شد. در این زمینه، وزارت آموزش و پرورش با ارسال نامههای جداگانه به سازمانهای بینالمللی همچون یونسکو و سایر نهادهای حقوق بشری، اعتراض و محکومیت خود را نسبت به این حملات اعلام کرده است.
هشت مدرسه شجره طیبه رضوی احداث میشود
عظیمیراد با اشاره به بازسازی مدارس تخریب شده گفت: در نشست امروز وزیر آموزش و پرورش بر بازسازی مدارس تأکید کرد و تلاشها برای تکمیل و آمادهسازی مدارس جهت استفاده آموزشی آغاز شده است. همچنین، برنامههای ویژهای برای چهلمین روز شهدای دانشآموزان میناب در سراسر کشور تدوین و به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شده است.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این، مقرر شد هشت مدرسه شجره طیبه رضوی در کشور به نیت دانشآموزان این مدرسه ساخته شود که محلهای احداث مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد. تاکید وزیر بر آن بود که قدس رضوی محل یادبود شهدای این حادثه باقی بماند.
احکام معلمان و اجرای قانون رتبهبندی
وی در ادامه به بررسی احکام معلمان و اجرای قانون رتبهبندی تأکید کرد و گفت: احکام معلمان باید متناسب با اصلاحات قانون رتبهبندی صادر شود. در نشست با وزیر آموزش و پرورش به صدور احکام ۲۰۰ هزار نفر از معلمان اشاره شد و حتی بخشی از پاداشها و مطالبات معلمان در راستای اجرای قانون بودجه پرداخت خواهد شد.
عظیمیراد در ادامه افزود: نامهنگاریهای لازم با سازمان اداری و استخدامی برای صدور کدهای استخدامی نیروهای جدید انجام شده و پیگیریها در اسرع وقت ادامه دارد.
تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور به حداقل برسد/ برگزاری زمان آزمون دانشگاه فرهنگیان تغییر کرد
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه آزمون دانشگاه فرهنگیان در زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد، تأکید کرد: در این جلسه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که آزمون دانشگاه فرهنگیان همزمان با کنکور سراسری برگزار میشود؛ آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم نیز ۱۵ روز پس از اعلام وضعیت آرامش توسط شورای عالی امنیت ملی برگزار میشود و ۱۵ روز پس از آزمون نهایی، کنکور برگزار خواهد شد. به بیانی در صورت ادامه شرایط جنگی، احتمال به تعویق افتادن آزمونهای نهایی و کنکور وجود دارد. این تصمیم برای حفظ عدالت آموزشی و کیفیت سنجش دانشآموزان اتخاذ شده است.
پیشنهاد حذف تأثیر معدل پایه یازدهم کنکور داده شد
سخنگوی کمیسیون آموزش با اشاره به تأثیر شرایط جنگ و تعطیلیهای متعدد، گفت: در نشست امروز صراحتاً اعلام شد بسیاری از کلاسهای درس از مهرماه حضوری برگزار نشده و دانشآموزان بیشتر در کلاسهای مجازی حضور داشتند که باعث کاهش کیفیت دریافت محتوای آموزشی شده است در این راستا کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاداتی برای حذف یا تعدیل تأثیر پایه یازدهم در کنکور ارائه کرده و در حال پیگیری تصمیم نهایی با توجه به شرایط آموزشی و امنیتی است. وزیر آموزش و پرورش نیز در نشست صراحتاً اعلام کرد که تاثیر قطعی پایه یازدهم حذف شود و یا تنها ۶ درس در پایه یازدهم تأثیرگذار باشد و در نهایت تغییر کلی در پایه یاد شده اعمال شود.
نظارت مستمر کمیسیون بر حقوق معلمان
عظیمیراد با تأکید بر اینکه مسئله صدور احکام متناسب با قانون بودجه ۱۴۰۵ دغدغه کمیسیون است، تصریح کرد: کمیسیون آموزش مجلس نظارت مستمر بر اجرای بخشنامهها و قوانین دارد و هرگونه تخلف سازمان برنامه در صدور احکام حقوقی معلمان و کارکنان آموزشی رصد و تذکر داده خواهد شد تا حقوق آنان کاملاً رعایت شود. همچنین موضوعات مرتبط با حقالتدریسها، صدور احکام معلمان رسمی و تطابق آن با قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت. وزیر آموزش و پرورش نیز تأکید کرد که تمامی اقدامات مطابق بخشنامهها و ابلاغیههای سازمان اداری و استخدامی انجام میشود و پیگیریهای کمیسیون ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعات مربوط به برگزاری کلاسها، تأثیر شرایط جنگ و تعطیلیها بر کیفیت آموزش، و نحوه اجرای پیشنهادات برای پایه یازدهم مورد بحث قرار گرفت. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که هرگونه اقدام در زمینه صدور احکام معلمان مطابق قانون بودجه ۱۴۰۵ انجام میشود و نظارت کمیسیون برای جلوگیری از تخلف ادامه خواهد داشت.