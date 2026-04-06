پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سردار سیدمجید خادمی

سردار گمنام و مجاهد خاموش

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

بار دیگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشه‌های شوم خود با شکست‌های پی‌درپی مواجه شده است، به حربه‌ی همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد. سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی که چند دهه در عرصه‌های امنیتی، اطلاعاتی، و دفاعی کشور مجاهدت‌های فراوان و خاموش داشت به فیض شهادت نائل شد، اما صف استوار رزمندگان و مجاهدان راه حق و حقیقت در ایران اسلامی و نیرو‌های مسلح جان‌فدا، چنان صفی بلند و بنیانی مَرصوص شده است که ترور و جنایت نمی‌تواند در آرمان جهادی آنها خللی ایجاد کند.

شهادت این سردار گمنام و رشید را به خانواده محترم، همرزمان و فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تعزیت عرض می‌کنم و علوّ مقام او را از خداوند منّان خواستارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۱۷/فروردین/۱۴۰۵