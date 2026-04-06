معاون پارلمانی رئیس جمهور به پویش جانفدا پیوست

به گزارش ایلنا، محسن اسماعیلی، در این خصوص با صدور پیامی، ضمن تقدیر از حماسه بی بدیل مقاومت مردم سربلند ایران، پیروزی ملت و اعتراف به قبول شکست دشمن متجاوز را نزدیک دانست.

متن پیام معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه ماندگار ایرانیان باورمند و دلیر در برابر اجنبیان جنگ طلب و مجنون در پیشانی تاریخ حک شد.

کدام وجدان آگاه و بیداری است که در چهارگوشه گیتی بر حقانیت و استقامت ملت سرافراز ایران و سربازان دلیرش صحه نگذاشته و دژخیمان متجاوز را محکوم نکرده باشد؟

در سرشت و سرنوشت مردم ایران تسلیم و کرنش جایی ندارد و هر ایرانی آزاده ای آماده است جان را فدای این خاک مقدس و این زادبوم پرافتخار کند.

همدلی مومنانه و نجیبانه مردم و تدابیر و پیش بینی های دولت خدمتگزار مانع اختلال در خیابان و معیشت مردم شده و رزم قهرمانانه مدافعان وطن میدان نبرد را صحنه رسوایی و سرافکندگی برای متجاوزان کرده است.

بر اساس وعده الهی و با هدایت رهبری معظم انقلاب و با نمایش دلپذیر سلحشوری مردم در قالب حرکت هایی چون حضور شبانه و پویش جانفدا پیروزی ملت و اعتراف به قبول شکست قطعی دشمن متجاوز نزدیک است، به تعبیر شاعر، بر اثر صبر، نوبتِ ظفر آید. ان شاء الله.»

گفتنی است اسماعیلی همچنین با اشتراک گذاری تصویری از آمار پیوستگان به پویش جانفدا در صفحه شخصی خود به تجلیل از این حرکت مردمی پرداخت.

