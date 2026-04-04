هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهایش
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در اطلاعیه‌ای در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای پی‌درپی او، مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، هشدار داد: در صورت عملی شدن این تهدیدها علاوه‌بر زیرضربه‌بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا نیروهای مسلح بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان، و کشورهای میزبان و هم‌پیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  س‍پاه نیوز، این اطلاعیه به شرح زیر است: 

بسم الله القاصم الجبارین

در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای پی‌درپی او، مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم: 

در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، علاوه‌بر زیرضربه‌بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان، و کشورهای میزبان و هم‌پیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد. 

کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، چنان‌چه بخواهند آسیب نبینند، باید حتماً آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند. 

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

