هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا و تهدیدهایش
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) در اطلاعیهای در پاسخ به یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا و تهدیدهای پیدرپی او، مبنی بر تخریب پلها، نیروگاهها و زیرساختهای برق و انرژی ایران، هشدار داد: در صورت عملی شدن این تهدیدها علاوهبر زیرضربهبردن تمام داراییهای رژیم صهیونیستی و آمریکا نیروهای مسلح بخشهای مهمتر و گستردهتری از سرمایههای آنان، و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبندهتر هدف قرار خواهند داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله القاصم الجبارین
در پاسخ به یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا و تهدیدهای پیدرپی او، مبنی بر تخریب پلها، نیروگاهها و زیرساختهای برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار میدهیم:
در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، علاوهبر زیرضربهبردن تمام داراییهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، در عرصههای سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاهها در منطقه و سرزمینهای اشغالی، بخشهای مهمتر و گستردهتری از سرمایههای آنان، و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبندهتر هدف قرار خواهند داد.
کشورهای میزبان پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، چنانچه بخواهند آسیب نبینند، باید حتماً آمریکاییها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم