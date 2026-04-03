حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به دانشگاه شهید بهشتی
مطابق اعلام دانشگاه شهید بهشتی، با اندوه و انزجار شدید اعلام میداریم که امروز، جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، ساختمان یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در منطقه ولنجک هدف حمله مستقیم دشمن جنایتکار آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این مرکز تخریب شد.
به گزارش ایلنا، در متن بیانیه دانشگاه شهید بهشتی آمده است:
این اقدام خصمانه، نه تنها امنیت دانشگاهیان و محیط علمی کشور را نشانه گرفته است، بلکه حملهای آشکار به خرد، تحقیق و آزادی اندیشه به شمار میرود. دانشگاه شهید بهشتی ضمن محکوم کردن شدید این تجاوز، حمایت کامل خود را از استادان، پژوهشگران و دانشجویان اعلام میکند و تأکید دارد که این حمله، عزم جامعه دانشگاهی ایران را برای ادامه مسیر علمی و پژوهشی استوارتر خواهد کرد.
دانشگاه شهید بهشتی از همه نهادهای علمی، رسانهها و جامعه بینالمللی میخواهد که با بازتاب واقعیت این حمله و سایر اقدامات بزدلانه دشمنان خبیث آمریکایی - صهیونیستی علیه مراکز غیرنظامی، آموزشی و درمانی، سکوت در برابر رفتارهای خصمانه، ضدانسانی و ضدعلم را پایان دهند.