نوروزی در گفتوگو با ایلنا:
کارگران زیادی در واحدهای تولیدی و صنعتی به شهادت رسیدهاند/ دولت و وزارت رفاه به اتحادیه جهانی کارگران نامه بزنند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به حملات به کارخانجات فولاد و مراکز تولیدی و دارویی، این اقدامات را مصداق فشار مستقیم بر معیشت مردم دانست و تأکید کرد: هدف قرار دادن زیرساختهایی که زندگی کارگران و بیماران به آن وابسته است، نشاندهنده درماندگی دشمنان بوده و نیازمند پیگیری فوری در مجامع بینالمللی است.
رحمتالله نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله دشمن به کارخانجات فولاد خوزستان و اصفهان که تعداد زیادی از کارگران کشور در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند و امروز با این حملات وضعیت معیشتشان نامشخص شده است، گفت: این حملات اوج استیصال آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش اسرائیل است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمنان گفتند ما با مردم کاری نداریم؛ ما با نیروهای نظامی کار داریم، ما با تغییر رژیم کار داریم. اما به زیرساختها رو آوردند که اینها اوج درماندگیشان است.
وی افزود: اینها از کودتای ۲۸ مرداد تنها کارشان خیانت و خباثت در قبال ایران بود و بعد از انقلاب هم در قبال جمهوری اسلامی کارشان خیانت بوده است.
نوروزی ادامه داد: دشمنان آمدهاند به زیرساختهایی که رفاه مردم را تأمین میکند حمله کردهاند، به مراکز تولیدات دارو که مرتبط با بیماران سرطانی است حمله کردهاند، به انیستیتو پاستور حمله کردهاند، به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که معیشت کارگران و جزو زیرساختهای کشور است و به پل حمله کردهاند.
وی تاکید کرد: طبق کنوانسیونهای بینالمللی، دشمنان نباید چنین جنایاتی مرتکب شوند، اما رئیسجمهور سبک و پوچ آمریکا و خدمتگزارش نتانیاهو که جاهطلبی جهانی دارد، به این رفتارهای نابخردانه دست میزنند.
رئیس فراکسیون کارگری تاکید کرد: واقعاً باید سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری ورود کنند. دولت ما، آقای رئیسجمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید بیانیه و فراخوان و نامه به مجامع بینالمللی و اتحادیه جهانی کارگران بزنند. امروز، کارگران زیادی در واحدهای تولیدی و صنعتی به شهادت رسیدهاند، اینها باید اعلام شود. بنده به عنوان مسئول کارگری واقعاً اعتقاد دارم باید مجلس، دولت و نهادهای ذیربط اقداماتی در راستای آگاهیبخشی در سطح جامعه بینالملل داشته باشند.