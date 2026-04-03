شهید تنگسیری فاتح تنگه هرمز بود/ در آستانه پیروزی تاریخی هستیم

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در مراسم گرامیداشت سردار سرلشکر شهید علیرضا تنگسیری در برازجان با اشاره به سوابق مجاهدت‌های این شهید، خاطرنشان کرد: تاریخ قدرت دریایی ایران را باید به دوران قبل و بعد از دوران فرماندهی سردار تنگسیری تقسیم کرد چرا که این شهید توانست اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در دریا به دشمنان دیکته کند و قدرت دریایی و محیط امنیتی ایران را در دریا توسعه دهد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به نقش این فرمانده در تحولات نظامی اخیر اظهار کرد: شهید تنگسیری از چهره‌های تأثیرگذاری بود که توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد و پاسخ قاطعی به دشمنان بدهد. او دشمن را خوار و ذلیل کرد و هیمنه پوشالی شیطان بزرگ را شکست.

وی سردار تنگسیری را فاتح بزرگ تنگه هرمز خواند و افزود: اقدامات نیروهای مسلح به‌ویژه در روزهای ابتدایی جنگ موجب شد پایگاه‌ها، تجهیزات و امکانات دشمن در منطقه خلیج فارس منهدم شود و آمریکایی‌ها ناچار به فرار از منطقه شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با لیان اینکه دشمن بر اساس محاسبات اشتباه خود گمان می‌کرد که ایران ضعبف شده، اظهار داشت: شهید تنگسیری با عملکرد خود، کلیدواژه «ایران ضعیف» را از ادبیات دشمن حذف کرد و موجب ارتقای عزت، اعتبار و اقتدار جمهوری اسلامی شد.

رضایی با اشاره به تحولات میدانی تصریح کرد: نیروهای ایرانی توانستند اهداف مهمی از جمله پایگاه‌ها و تجهیزات دشمن را مورد هدف قرار دهند و ابتکار عمل را در صحنه نبرد به دست بگیرند.

وی با بیان اینکه جنگ در مرحله پایانی قرار دارد، گفت: اکنون در مرحله پایانی نبرد قرار داریم و دشمن با عملیات روانی و برخی اقدامات محدود به دنبال تغییر شرایط است.

رضایی با تأکید بر وحدت داخلی افزود: همه مردم و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و همین انسجام، مهم‌ترین عامل در تغییر محاسبات دشمن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات آمریکایی درباره مذاکره یا تضعیف توان ایران، جنگ روانی است و واقعیت‌های میدان خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و حمایت مردمی، در آستانه تحقق یک پیروزی بزرگ و تاریخی قرار دارد و حفظ وحدت ملی در این مقطع، ضروری است.

