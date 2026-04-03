رضایی:
شهید تنگسیری فاتح تنگه هرمز بود/ در آستانه پیروزی تاریخی هستیم
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعیینکننده سردار شهید تنگسیری در تحولات اخیر، گفت: این شهید با اقدامات خود معادلات دشمن را برهم زد و ایران را به آستانه یک پیروزی تاریخی رساند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در مراسم گرامیداشت سردار سرلشکر شهید علیرضا تنگسیری در برازجان با اشاره به سوابق مجاهدتهای این شهید، خاطرنشان کرد: تاریخ قدرت دریایی ایران را باید به دوران قبل و بعد از دوران فرماندهی سردار تنگسیری تقسیم کرد چرا که این شهید توانست اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در دریا به دشمنان دیکته کند و قدرت دریایی و محیط امنیتی ایران را در دریا توسعه دهد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به نقش این فرمانده در تحولات نظامی اخیر اظهار کرد: شهید تنگسیری از چهرههای تأثیرگذاری بود که توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد و پاسخ قاطعی به دشمنان بدهد. او دشمن را خوار و ذلیل کرد و هیمنه پوشالی شیطان بزرگ را شکست.
وی سردار تنگسیری را فاتح بزرگ تنگه هرمز خواند و افزود: اقدامات نیروهای مسلح بهویژه در روزهای ابتدایی جنگ موجب شد پایگاهها، تجهیزات و امکانات دشمن در منطقه خلیج فارس منهدم شود و آمریکاییها ناچار به فرار از منطقه شوند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با لیان اینکه دشمن بر اساس محاسبات اشتباه خود گمان میکرد که ایران ضعبف شده، اظهار داشت: شهید تنگسیری با عملکرد خود، کلیدواژه «ایران ضعیف» را از ادبیات دشمن حذف کرد و موجب ارتقای عزت، اعتبار و اقتدار جمهوری اسلامی شد.
رضایی با اشاره به تحولات میدانی تصریح کرد: نیروهای ایرانی توانستند اهداف مهمی از جمله پایگاهها و تجهیزات دشمن را مورد هدف قرار دهند و ابتکار عمل را در صحنه نبرد به دست بگیرند.
وی با بیان اینکه جنگ در مرحله پایانی قرار دارد، گفت: اکنون در مرحله پایانی نبرد قرار داریم و دشمن با عملیات روانی و برخی اقدامات محدود به دنبال تغییر شرایط است.
رضایی با تأکید بر وحدت داخلی افزود: همه مردم و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر ایستادهاند و همین انسجام، مهمترین عامل در تغییر محاسبات دشمن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ادعاهای مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی درباره مذاکره یا تضعیف توان ایران، جنگ روانی است و واقعیتهای میدان خلاف این ادعاها را نشان میدهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و حمایت مردمی، در آستانه تحقق یک پیروزی بزرگ و تاریخی قرار دارد و حفظ وحدت ملی در این مقطع، ضروری است.