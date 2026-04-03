اقتصادی‌ سازی تأمین امنیت تنگه هرمز حق طبیعی ایران است/ شکست امپراطوری غرب در خلیج فارس

به گزارش ایلنا، احمد نادری در گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به تصمیم مجلس برای حاکمیت نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز با قانون صلح و توسعه پایدار خلیج فارس، گفت: ما دو هدف کلان را دنبال می کنیم که در قالب یک طرح بررسی می شود و هم اکنون این طرح دو فوریتی که با امضای اکثریت نمایندگان تدوین شده بعد از گذراندن فرایند ثبت طرح به کمیسیون ارجاع شده و ظرف روزهای آتی رسیدگی خواهد شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو موضوعی که در این طرح به آن تأکید شده است، گفت: اعمال حاکمیت اقتصادی بر تنگه هرمز با راه اندازی یک شرکت با همکاری بخش خصوصی زیر نظر دولت که می تواند خدمات ارائه کند و همچنین تأسیس یک صندوق با عنوان صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس برای پیش بینی نحوه پرداخت غرامت و خسارات وارد آمده به ما و برخی کشورها از جمله مواردی است که در این طرح پیش بینی شده است.

وی با اشاره به ماده یک این طرح بیان داشت: در این ماده آمده که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست محیط خلیج فارس، دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

نادری همچنین به ماده ۳ اشاره کرد که دولت موظف به تأسیس شرکتی با همکاری بخش خصوصی شده است، گفت: البته این موضوع فعلا پیشنهادی است و باید بعد از بررسی تصویب شود. این شرکت در قالب کنسرسیوم بین المللی خواهد بود. اصل شرکت در ایران و سهام عمده و مدیریت آن با ماست اما کشورهای منطقه و آنهایی که تردد می کنند می توانند عضو شوند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به نام بردن از عمان در این طرح به دلیل اینکه در میان کشورهای دیگر با ایران ارتباط قدیمی و بهتری دارد، عنوان کرد: کشورهایی که می توانند ذینفع باشند می توانند در این شرکت سهامدار باشند. این شرکت همچنین خدمات بیمه ای، ناوبری، لجستیک و سایر موضوعات را بر عهده خواهد گرفت.

وی تأسیس صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس را نیز نکته مهمی دانست که در این قانون به آن اشاره شده و گفت: امروز یک نظم منطقه ای و بین المللی جدید در حال شکل گیری است. انگلیسی ها همزمان با خروج از منطقه بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهایی را به وجود آوردند و برای مثال امارات در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد. از این طریق انگلیسی ها سال ها از مزیت تنگه استفاده کردند و ما نجابت زیادی به خرج دادیم که از حق طبیعی خود استفاده نکردیم لذا این جنگ باعث شد ما به سمت استفاده از این حق حرکت کنیم.

نادری در ادامه با بیان اینکه ما از تاریخ بعد از قاجار خاک دادیم اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم، یادآور شد: این جنگ نیز قطعا با نصرت ایران به پایان خواهد رسید و در جریان آن نه تنها خاک ندادیم بلکه با استفاده از ظرفیت تنگه هرمز، توسعه سرزمینی نیز داده ایم. کشورک های حاشیه خلیج فارس نیز اگر بخواهند زمانی در تجاوز به خاک ما با متجاوزان همکاری کنند، قطعا ما خاک سواحل آنها را اشغال خواهیم کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران همچنین با تأکید بر تثبیت کارکردی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، عنوان کرد: ماده ۲۶ و ۴۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد این ظرفیت وجود دارد که خدماتی را ارائه کنیم و درآمدی از این طریق داشته باشیم که بسیاری از کشورها در حال این کار هستند.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد ایران بر مدیریت تنگه هرمز به معنای امنیت سازی به جای نظامی سازی، گفت: از جمله این رویکرد با کنترل ناوبری، حفاظت و امنیت زیست محیطی توصیف می شود ضمن اینکه امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تأمین می شود نه از طریق سایر کشورهای حوزه بین الملل و فرامنطقه ای. آمریکایی ها با حضور در منطقه امنیت منطقه را گروگان گرفته بودند که البته امروز دیگر پایگاهی وجود ندارد و همه مورد اصابت موشک های ایران قرار گرفت.

نادری با بیان اینکه مدیریت تنگه هرمز ابزار نظارتی را به دست ما می دهد، عنوان کرد: اقتصادی سازی حاکمیت بر تنگه هرمز نیز بسیار حائز اهمیت است و قصد داریم درآمد پایداری برای کشور و حتی سایر کشورها از این طریق ایجاد کنیم. قرار است کشورهایی که قصد عبور از تنگه دارند عوارض بدهند و این باعث می شود ما نیز در منفعت اقتصادی آنها شریک باشیم و به نوعی امپراطوری دریایی که سال ها حتی در منطقه خودمان در اختیار غرب بود را بشکنیم. این حاکمیت اقتصادی ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالیانه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این طرح ریال یکی از ارزهای رایج جهان و پشتوانه جدی مطرح خواهد شد. اصرار ما در این طرح بر ریالی سازی پرداخت هاست.

