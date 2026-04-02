پیام تسلیت وزیر امور خارجه در پی شهادت همسر کمال خرازی
یه گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی شهادت همسر کمال خرازی پیامی منتشر کرد.
متن پیام بشرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سید کمال خرازی
رئیس محترم شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران
با کمال تأثر، خبر شهادت همسر گرامیتان، سرکار خانم منصوره رئیس قاسم، در پی بمبارانهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، مایه تألم و تأسف عمیق گردید.
این ضایعه اندوهبار نمودی از استمرار جنایت علیه انسانهای بیگناه و نشانهای از عمق مظلومیت مردمانی است که آماج خشونت و تجاوز قرار گرفتهاند.
همچنین، با آگاهی از جراحت وارده به جنابعالی در این حادثه، برایتان شفای عاجل و بهبودی کامل آرزو دارم.
اینجانب ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران