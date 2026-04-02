تقدیر بقایی از حمایت و همبستگی چشمگیر مردم و نخبگان در کشورهای مغرب عربی از ایران

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با تقدیر از همبستگی و حمایت ملت‌ها و نخبگان در کشورهای مغرب عربی از ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

حمایت چشمگیر مردم، جریان‌ها و احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، نخبگان تأثیرگذار، بزرگان و آزادگان در کشورهای مغرب عربی و شمال آفریقا از ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل، همراه با پیام‌های صمیمانه و مسؤولانه آن‌ها در محکومیت این تجاوز نظامی وحشیانه، طی ۳۴ روز گذشته، شایسته تقدیر فراوان است.

ایرانیان این همراهی و همبستگی را چنان در حافظه خود ثبت می‌کنند که هیچ‌گاه محو نخواهد شد.

به وجدان بیدار و آگاه برادران و خواهران خود در آن کشورها، که خود میراث‌دار تاریخی درخشان از ظلم‌ستیزی و ایستادگی در برابر استکبار، تجاوز و اشغال و حمایت از مظلومان و در رأس آن ملت فلسطین بوده و خط روشن حق و باطل را در طول تاریخ به‌خوبی تشخیص داده‌اند، درود می‌فرستیم و دست‌های آنان را به نشانه برادری، اتحاد و قدردانی، به‌گرمی می‌‌فشاریم.

