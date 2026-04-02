خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هجوم به مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین

کد خبر : 1768603
لینک کوتاه کپی شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای مرحله سوم موج نودم عملیات وعده صادق ۴ علیه مرکز رایانه ابر شرکت آمازون در بحرین خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه از اجرای مرحله سوم موج نودم عملیات وعده صادق ۴ علیه مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین خبر داد.

جزئیات مرحله سوم موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ بدین شرح است:

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»

دشمن آمریکایی - صهیونی که در جبهه جنگ شکست خورده، نه ناوهای جنگی‌اش جرئت دارند از هزار کیلومتری تنگه هرمز نزدیک‌تر بیایند و نه شهامت آنرا دارند که وعده‌های مکرر حمله زمینی را عملی کنند.

برای فرار از مخمصه شکست رذیلانه به ترور روی آورده و با حمله به خانه مسئولان و حتی افراد عادی خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند.

دیروز هشدار دادیم که در صورت تکرار ترورها شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات، و هوش مصنوعی آمریکایی که عامل اصلی ردیابی و هدایت عملیات ترور هستند هدف قرار خواهند گرفت؛ اما ظاهرا گوش‌های حکام متوهم کاخ سفید سنگین است و این هشدار را نشنیداند، ماهم به وعده صادق خود عمل کردیم و در مقابل ترورهای روز گذشته در ادامه موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک " یامن هو شدیدالعقاب" و تقدیم به عوامل شهرداری و امدادی که جهادی در صحنه حاضرند علاوه بر عملیات تنبیهی علیه هفت پایگاهِ هوایی نیروهای هوایی تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی که شبی کابوس وار برای تروریست‌های آمریکایی نامیده شد، در اولین اقدام علیه شرکت‌های فناوری جاسوسی و تروریست مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد؛ و طبق بیانیه خود این شرکت، در حال خروج از منطقه هستند.

این پاسخ اولین اخطار عملی به دشمن است که هشدارها را نادیده گرفته و در صورت ادامه ترورها شرکت‌های بعدی که قبلا اعلام کرده‌ایم را خیلی شدیدتر مورد تنبیه قرار خواهیم داد و مسئولیت نابودی کامل این شرکت‌ها در منطقه با شخص رئیس جمهور آمریکاست.

به فضل الهی این موج ادامه دارد تا عیدی خوب برای صهیونیست‌های تروریست و سفاک رقم بزند و نوازشی خوب به بازار سهام و نفت بدهد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار