هجوم به مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای مرحله سوم موج نودم عملیات وعده صادق ۴ علیه مرکز رایانه ابر شرکت آمازون در بحرین خبر داد.
جزئیات مرحله سوم موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ بدین شرح است:
«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»
دشمن آمریکایی - صهیونی که در جبهه جنگ شکست خورده، نه ناوهای جنگیاش جرئت دارند از هزار کیلومتری تنگه هرمز نزدیکتر بیایند و نه شهامت آنرا دارند که وعدههای مکرر حمله زمینی را عملی کنند.
برای فرار از مخمصه شکست رذیلانه به ترور روی آورده و با حمله به خانه مسئولان و حتی افراد عادی خانوادهها را هدف قرار میدهند.
دیروز هشدار دادیم که در صورت تکرار ترورها شرکتهای جاسوسی فناوری اطلاعات، و هوش مصنوعی آمریکایی که عامل اصلی ردیابی و هدایت عملیات ترور هستند هدف قرار خواهند گرفت؛ اما ظاهرا گوشهای حکام متوهم کاخ سفید سنگین است و این هشدار را نشنیداند، ماهم به وعده صادق خود عمل کردیم و در مقابل ترورهای روز گذشته در ادامه موج ۹۰ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک " یامن هو شدیدالعقاب" و تقدیم به عوامل شهرداری و امدادی که جهادی در صحنه حاضرند علاوه بر عملیات تنبیهی علیه هفت پایگاهِ هوایی نیروهای هوایی تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی که شبی کابوس وار برای تروریستهای آمریکایی نامیده شد، در اولین اقدام علیه شرکتهای فناوری جاسوسی و تروریست مرکز رایانه ابری شرکت آمازون در بحرین مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد؛ و طبق بیانیه خود این شرکت، در حال خروج از منطقه هستند.
این پاسخ اولین اخطار عملی به دشمن است که هشدارها را نادیده گرفته و در صورت ادامه ترورها شرکتهای بعدی که قبلا اعلام کردهایم را خیلی شدیدتر مورد تنبیه قرار خواهیم داد و مسئولیت نابودی کامل این شرکتها در منطقه با شخص رئیس جمهور آمریکاست.
به فضل الهی این موج ادامه دارد تا عیدی خوب برای صهیونیستهای تروریست و سفاک رقم بزند و نوازشی خوب به بازار سهام و نفت بدهد؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم