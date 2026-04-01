حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد صرفا دو مورد از صدها جنایت جنگی متجاوزان است

به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش رسانه‌های آمریکایی مبنی بر استفاده آمریکا از یک موشک جدید در حمله به ورزشگاه لامرد (استان فارس) و کشتار ۲۱ ورزشکار نوجوان، در شبکه ایکس نوشت: «این، یک نمونه منفرد از قساوت و سبعیت نیست؛ بلکه بخشی از یک الگوی نظام‌مند وحشیانه در جریان جنگ غیرقانونی علیه ایران است.

در ۳۳ روز گذشته، متجاوزان بیش از ۶۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی را هدف قرار داده‌اند، از جمله مدرسهٔ شجره طیبه در میناب و سالن ورزشی در لامرد فارس.

مفهوم «جنایت جنگی» برای توصیف این جنایات بسیار ناکافی است. با توجه به لفاظی‌های کینه‌توزانه مقامات آمریکایی و اسرائیلی علیه ایرانیان، به عنوان یک ملت و هویت، این جنایات در حد جنایت «نسل‌کشی» است.»

