جزئیات سی و دومین روز عملیات وعده صادق ۴

در ادامه عملیات، محل تجمع تفنگداران آمریکایی در سواحل کشور امارات که در یک مکان پوششی و خارج از پایگاه نظامی، مخفی شده بودند، مورد اصابت دقیق پهپادهای انهدامی قرار گرفت. وی افزود: در تداوم مرحله دوم موج ۸۸ وعده صادق ۴، با استفاده از موشک‌های سنگین عماد، قدر و خرمشهر، نقاط حساسی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی در بنی‌براک، تل‌آویو، بئرالسبع، الجلیل، نقب، پایگاه‌ هوایی تل‌نوف، آراد، جنوب بحرالمیت، جلسه فرماندهان جبهه داخلی صهیونیست‌ها، و همچنین، محل اختفای نیروهای آمریکایی، و مراکز کنترل پهپادی آن‌ها در پایگاه‌های الظفره، ویکتوریا، علی‌السالم در منطقه، هدف موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای تهاجمی نیروهای هوافضا و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و علاوه‌بر خسارات قابل‌توجه مادی، تلفات سنگینی را بر آن‌ها وارد نمود.️

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) گفت: در بخش دیگری از این عملیات، سامانه ضد پهپادی هاوک، متعلق به ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی، که خارج از پایگاه، و در اطراف فرودگاه منامه بحرین مستقر شده بود، با پهپادهای انهدامی نقطه‌زن سپاه متلاشی گردید.️ هم‌چنین، ۲ رادار پیشرفته هشدار زودهنگام هوایی، مستقر در پایگاه «احمد الجابر» تروریست‌های آمریکایی، مورد اصابت پهپادهای انهدامی غیورمردان سپاه قرار گرفت.

سرهنگ ذوالفقاری همچنین به اقدامات انجام شده از سوی ارتش در جریان روز سی و دوم جنگ رمضان پرداخت و عنوان کرد: دلاومردان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک فروند پهپاد «ام‌کیو۹» آمریکایی را در منطقه عمومی اصفهان، و یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمنان متجاوز را در منطقه قشم، رهگیری و منهدم نمودند.

وی گفت: همزمان با عملیات‌های تهاجمی فوق، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن نیز در ساعات گذشته، علیه مناطق شمالی و جنوبی سرزمین‌های اشغالی، و گروه‌های مقاومت اسلامی عراق، به محل استقرار و اختفای فرماندهان آمریکایی، در مرکز و شمال عراق، ضربات مهلکی بر دشمنان آمریکایی صهیونی وارد ساختند. گروه‌های مقاومت در این اقدام، ۱۲۰ عملیات موفق و موثر را اجرا نمودند. عملیات همزمان گروه‌های مقاومت و نیروهای مسلح ایران، دشمنان آمریکایی صهیونیستی را در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، مستاصل، و ابتکار عمل را از آن‌ها سلب نموده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پایان تصریح کرد: با توکل بر خداوند متعال، جبهه حق بر باطل، به فضل الهی پیروز خواهد شد و دشمنان ایران اسلامی و ملت‌های مسلمان، طعم تلخ شکست را برای همیشه خواهند چشید.