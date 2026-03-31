به گزارش ایلنا، در متن بیانیه ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

مرکز ارتباطات نیروهای مسلح ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و قائد شهید امت اسلامی و آحاد شهدای والامقام جنگ رمضان، سالروز یوم الله ۱۲ فروردین، روز تثبیت جمهوری اسلامی ایران را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و ملت شریف، سرافراز و دشمن ستیز ایران اسلامی، تبریک می‌گوید. دوازدهم فروردین محصول اراده ملی ایرانیان و نشانه استکبار ستیزی برای تحقق آرمان استقلال، آزادی و استقرار جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مردم سالاری دینی بود.

در چنین روزی امید نظام سلطه و استکبار جهانی به یأس و ناامیدی تبدیل شد و آغازی بود برای رها شدن از وابستگی به قدرت‌های خارجی و دستیابی به خود اتکایی، خودکفایی، علم، فناوری و پیمودن پله‌های رشد و پیشرفت همه جانبه کشور، در عرصه‌های گوناگون که به دست جوانان برومند رقم خورد.

نیروهای مسلح در ادامه ۴۷ سال جانفشانی و ایستادگی در مقابل انواع توطئه‌ها و شرارت‌های دشمنان انقلاب اسلامی در شرایطی که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی همه توان و ظرفیت خود را در تجاوز به کشور عزیزمان ایران به کار گرفته‌اند با اراده الهی و پشتوانه مردمی و با ضربات کوبنده، سهمگین و پرقدرت، دشمنان را مستأصل، تحقیر و زمین گیر کرده‌اند. فرزندان ملت فهیم و غیرتمند ایران اسلامی در نیروهای مسلح در پیمودن راه نورانی شهدای عزیز، همچون سرداران شهید اقتدارآفرین علیرضا تنگسیری و جمشید اسحاقی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، غیرتمندانه، قدرتمندانه و با صلابت در میدان، ایستادگی خواهند کرد و دشمنان ملت شرافتمند و کشور عزیزمان ایران را از کرده‌ی خود پشیمان و به ذلت خواهند کشانید.

