سردار فدوی:
تنگه هرمز نقش اساسی در اقتصاد جهانی دارد
مشاور فرمانده کل سپاه ضمن تاکید بر ناکامی آمریکا در تحقق اهداف اعلامی خود، به صراحت اعلام کرد که تحولات حوزه انرژی و نقش فزاینده تنگه هرمز در اقتصاد جهانی، در کنار اقدامات نظامی خارج از قواعد بینالمللی، موجب تشدید بحرانها و شکلگیری سابقهای بدنام برای آمریکا شده است.
به گزارش ایلنا، سردار فدوی با اشاره به محاسبات اشتباه آمریکا، گفت: آمریکاییها در حالی که تصور میکردند میتوانند ایران را نابود کنند، اکنون به دنبال دستیابی به اهدافی بسیار ابتدایی هستند.
مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه «در اثر حماقتهای شیطان بزرگ، مردم دنیا دچار محرومیت شدهاند»، گفت: تنگه هرمز نقش اساسی در اقتصاد جهانی دارد؛ بهگونهای که در گذشته تنها نفت محور اهمیت این منطقه بود، اما اکنون گاز نیز به آن افزوده شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان و قطر بهعنوان سومین دارنده، از بازیگران اصلی بازار گاز به شمار میروند. از آنجا که جهان در تلاش برای کاهش مصرف نفت و جایگزینی آن با منابع دیگر بوده، گاز بهعنوان یکی از مهمترین جایگزینها مطرح شده و همین موضوع، اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز را بیش از گذشته افزایش داده است.
فدوی تاکید کرد: در حالی که اهمیت نفت همچنان کاهش نیافته، اضافه شدن گاز به معادلات انرژی، جایگاه این منطقه راهبردی را دوچندان کرده است. با این وجود، آمریکاییها بر اساس همین محاسبات، اهدافی را برای خود تعیین کردند که طبق گفته تحلیلگران غربی، در بازه زمانی سه تا پنج روزه به هیچیک از آنها دست نیافتند.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آمریکا برای دستیابی به این اهداف، اقداماتی خارج از قوانین مسلم بینالمللی انجام داده است؛ قوانینی که همه کشورها بر لزوم رعایت آنها در جنگ تأکید دارند و نقض آنها بهعنوان جنایت جنگی شناخته میشود.
وی در ادامه با اشاره به حملات صورت گرفته به مراکز غیرنظامی، گفت: مدرسهای که روز گذشته مورد بازدید خبرنگاران خارجی قرار گرفت، نمونهای از این اقدامات است؛ جایی که ۱۷۰ دانشآموز دختر و پسر هدف موشکهای مدرن آمریکایی قرار گرفتند، در حالی که این مکان صرفاً یک مدرسه بوده است.
فدوی خاطرنشان کرد: این اقدام تنها مورد نبوده و صدها مدرسه دیگر نیز آسیب دیدهاند؛ موضوعی که در چارچوب قوانین بینالمللی، بهعنوان مصادیق جنایت جنگی شناخته میشود.
وی تاکید کرد: در حالی که آمریکا به اهداف خود دست نیافته، این اقدامات نهتنها مشکلات بیشتری ایجاد کرده، بلکه سابقهای بدنام از نقض قوانین بینالمللی برای این کشور به جا گذاشته است.