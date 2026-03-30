بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در اعتراض به ترور مقامات و دانشمندان ایرانی

این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست که تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نقض فاحش و انکارناپذیر منشور ملل متحد و حقوق بنیادین بین‌الملل محسوب می‌شود. توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران که طبق مفاد صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اکیداً ممنوع است، نه تنها پایه‌های حقوق بین‌الملل را متزلزل ساخته، بلکه این تجاوز را به نمادی آشکار از فروپاشی نظم قانونی و هنجاری بین‌المللی تبدیل کرده است.

این وضعیت توسط جنایتکارانی رقم خورده که یکی از آنان، به دلیل ارتکاب جنایات هولناک علیه بشریت و جنایات جنگی در غزه، تحت پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و دیگری با توهم و تکبر، بر اولویت مطامع سیاسی خودخواهانه ملی و فردی برخلاف واقعیت، به ارزش‌های حقوق بشری به طور نمایشی و حقوق بین‌المللی تأکید می‌ورزد و در تلاش است تا با تکیه بر زور عریان تمامی ارزش‌ها و حقوق انسانی را به یغما برده و جهان را به ورطه قانون جنگل بازگرداند.

این تجاوز با جنایت وحشیانه ترور مقام معظم رهبری، برخی از اعضای خانواده ایشان و شماری از فرماندهان نظامی کشور آغاز شده است. این جنایت، علاوه بر نقض بنیادین حق حیات (مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق امنیت شخصی، به منزله تجاوز صریح به حاکمیت ملی ایران و نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها محسوب می شود. این جنایت، که در راستای اقدامات فجیع دیگر صورت گرفته، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به قوانین و هنجارهای بین‌المللی و زیر پا گذاشتن اصل کرامت انسانی است.

در ادامه این تجاوز، اقدامات وحشیانه‌ای صورت گرفته و در حال رخ دادن است که اصول مسلم متعددی از حقوق بشر و بشردوستانه را نقض می کند. حمله به مراکز غیرنظامی، مراکز مسکونی، امدادی، بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، ساختمان هلال احمر، آثار و ابنیه تاریخی و باستانی، زیرساخت های اقتصادی و انرژی و ... نقض صریح موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک است که بر ضرورت تمایز میان غیرنظامیان و نظامیان و همچنین تمایز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تاکید دارد. به طور مشخص، حمله تروریستی به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب و کشتار وحشیانه دانش‌آموزان دختر، نمونه‌ای دلخراش از نقض اصول تفکیک و اقدامات احتیاطی در حمله است. این اقدامات، تعهدات بین‌المللی در قبال حفاظت از غیرنظامیان، اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی را زیر پا گذاشته و مصداق بارز جنایات جنگی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ترور مقامات سیاسی و دانشمندان ایرانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و اقدام وقیحانه انتشار فهرستی از ترورهای آتی، نقض فاحش دیگری از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است. این اقدامات، که با هدف ایجاد بی نظمی و دخالت در نحوه حاکمیت ملی و برهم زدن ثبات امنیتی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی ایران صورت گرفته مصداق بارز جنایات بین‌المللی هستند و مسئولیت سنگینی را بر دوش عاملان این تجاوزات و جنایات قرار می‌دهد. این ترورها، علاوه بر نقض حق حیات و امنیت شخصی، مانع حق برخورداری از توسعه علمی و فرهنگی ملت ایران شده و با هدف قرار دادن رهبران کشور، حق تعیین سرنوشت ملت را نیز مورد تهاجم قرار می‌دهد و ارائه فهرستی از ترورهای آتی به طور آشکار و بی شرمانه اعتراف به ارتکاب این جنایات بین‌المللی است.

پر واضح است رژیم صهیونیستی و آمریکا، با ارتکاب فهرستی بلند و طولانی از جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده، مسئولیت مسلمی در قبال اقدامات خود دارند. در این میان، همه دولت ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، به ویژه شورای حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، وظیفه خطیر و انکارناپذیری بر عهده دارند. سکوت در برابر این جنایات سازمان‌یافته و ترورهای سیستماتیک، نه تنها خیانت به آرمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه است، بلکه عملاً چراغ سبزی برای تداوم این جنایات وحشیانه خواهد بود.



اکنون زمان آن فرا رسیده که این نهادها با قاطعیت در مقابل این اقدامات بایستند، مانع ادامه این جنایات شوند و عاملان آن را پاسخگو سازند. در غیر این صورت، اگر اقدامی صورت نگیرد و این روند ادامه یابد، تمامی ترتیبات و چارچوب‌های حقوق بشری که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند، با نابودی و فروپاشی کامل روبه‌رو خواهند شد. جهان منتظر اقدام عاجل نهادهای بین المللی به ویژه مقامات و ترتیبات حقوق بشری برای جلوگیری از تداوم این جنایات ضد حقوق بشری و غیرقانونی است.