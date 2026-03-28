حملهٔ هوایی دشمن به منبع آب شهر هفتکل خوزستان

معاون امنیتی استاندار خوزستان بیان کرد: دشمنان آمریکایی-صهیونی امروز هشتم فرودین مجددا به هفتگل حمله کردند.

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی شامگاه هشتم فروردین در جمع خبرنگاران‌، اظهارکرد: لحظاتی پیش منبع آب ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتگل مورد حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی قرار گرفت.

او گفت: در این حمله هیچ گونه تلفات جانی و مجروحیت نداشته‌ایم.

معاون امنیتی استاندار خوزستان بیان کرد: این منبع ذخیره است و منابع دیگر فعال هستند و مشکلی برای آب شرب مردم وجود ندارد.

