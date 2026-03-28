حملهٔ هوایی دشمن به منبع آب شهر هفتکل خوزستان

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی شامگاه هشتم فروردین در جمع خبرنگاران‌، اظهارکرد: لحظاتی پیش منبع آب ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتگل مورد حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی قرار گرفت.